Ежедневные рейсы в Москву для омичей стали недоступны

Недавно стало известно о том, что компания «Аэрофлот» отменяет ежедневные утренние рейсы до Москвы. Они прибывали рано, около 5 утра, а улетали примерно через час. С некоторых пор они из Омска не летают, сообщает ГЛАС.ru .

Почему компания решила отказаться от рейсов из Омска, у «Аэрофлота» в официальном запросе поинтересовался депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин. Ответ директора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова он разместил на своей странице в социальных сетях.

Из ответа руководителя авиаперевозчика становится понятно, что ориентации на понижение стоимости авиабилетов среднего класса в компании не предвидится. Это идёт вразрез с ценовой политикой «Аэрофлота», а ежедневные рейсы Москва-Омск-Москва приносили перевозчику только убытки. Пока вопрос не стоит о том, чтобы вообще снять маршрут Москва-Омск с рейсов. Теперь вместо ежедневных «Аэрофлот» будет осуществлять 3 рейса в неделю.

Отметим, что «Аэрофлот» все же продолжит летать в Омск трижды в неделю. А остальные рейсы будут выполнять дочерние компании «Россия» и «Победа».