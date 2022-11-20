Федеральную программу восстановления пострадавших от наводнения регионов планируют продлить

— Встретился с министром строительства и ЖКХ Иреком Энваровичем Файзуллиным. Обсудили вопросы продолжения нашей работы по восстановлению территорий, пострадавших от паводка 2019 года и ситуацию со строительством жилья, — сообщил в своем телеграм-канале глава Иркутской области Игорь Кобзев. — В первую очередь, услышал, что Ирек Энварович готов поддержать продление Федеральной программы восстановления пострадавших от наводнения районов. Пока она рассчитана до 2024 года. Нужно еще 2 года для приведения территорий в порядок.

В частности, по его словам, проговорена ситуация с предоставлением жилья для тех, кто пострадал от подъема грунтовых вод. На данный момент по заявлениям от людей принято 1246 положительных решений.

— На встрече мы также обсудили и непростые вопросы расселения аварийного жилья, в том числе в зоне БАМа. Поговорили и о необходимости строительства взамен аварийных зданий новых сейсмостойких домов. Сейчас это действительно актуально, учитывая сейсмоактивность за последние пару лет, — добавил Кобзев.

Напомним, летом 2019 года из-за повышения уровня рек, в Иркутской области затопило несколько населённых пунктов. Первая волна паводка оставила без жилья тысячи людей. Вторая затронула более 30 населенных пунктов региона. В зоне подтопления оказались 9 детских лагерей, садовые общества. В результате двух наводнений пострадали около 45 тысяч человек. В декабре 2019-го глава МЧС Евгений Зиничев отмечал, что ущерб от паводка составил более 40 миллиардов рублей. В сентябре 2019 правительство России утвердило программу по восстановлению инфраструктуры и жилья в пострадавших от паводков районах Иркутской области. В неё вошло более 200 объектов — школы, детские сады, участки автомобильных дорог, административные здания.

Ранее редакция сообщала, что Иркутск получит 2 млрд рублей на развитие туристических кластеров.