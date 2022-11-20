Рекламодателям

Федеральную программу восстановления пострадавших от наводнения регионов планируют продлить

  • 20/11/2022, 18:17
Наводнение в Иркутской области
Иркутской области нужно еще 2 года для приведения пострадавших от наводнения 2019 года территорий в порядок.

— Встретился с министром строительства и ЖКХ Иреком Энваровичем Файзуллиным. Обсудили вопросы продолжения нашей работы по восстановлению территорий, пострадавших от паводка 2019 года и ситуацию со строительством жилья, — сообщил в своем телеграм-канале глава Иркутской области Игорь Кобзев. — В первую очередь, услышал, что Ирек Энварович готов поддержать продление Федеральной программы восстановления пострадавших от наводнения районов. Пока она рассчитана до 2024 года. Нужно еще 2 года для приведения территорий в порядок.

В частности, по его словам, проговорена ситуация с предоставлением жилья для тех, кто пострадал от подъема грунтовых вод. На данный момент по заявлениям от людей принято 1246 положительных решений.

— На встрече мы также обсудили и непростые вопросы расселения аварийного жилья, в том числе в зоне БАМа. Поговорили и о необходимости строительства взамен аварийных зданий новых сейсмостойких домов. Сейчас это действительно актуально, учитывая сейсмоактивность за последние пару лет, — добавил Кобзев.

Напомним, летом 2019 года из-за повышения уровня рек, в Иркутской области затопило несколько населённых пунктов. Первая волна паводка оставила без жилья тысячи людей. Вторая затронула более 30 населенных пунктов региона. В зоне подтопления оказались 9 детских лагерей, садовые общества. В результате двух наводнений пострадали около 45 тысяч человек. В декабре 2019-го глава МЧС Евгений Зиничев отмечал, что ущерб от паводка составил более 40 миллиардов рублей. В сентябре 2019 правительство России утвердило программу по восстановлению инфраструктуры и жилья в пострадавших от паводков районах Иркутской области. В неё вошло более 200 объектов — школы, детские сады, участки автомобильных дорог, административные здания.

 

Ранее редакция сообщала, что Иркутск получит 2 млрд рублей на развитие туристических кластеров

Фото из телеграм-канала Игоря Кобзева

441

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Иркутская область

Теги : Наводнение в Иркутской области


Спецоперация на Украине

В Иркутской области 7 предприятий готовы производить военное обмундирование
15/11/22 18:10
Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»
15/11/22 11:55
Мобилизованные получат выплаты за декабрь заранее
14/11/22 16:11
Социально-экономическое развитие

Новосибирск ставит на нацпроекты и рост промышленности

Мэрия опубликовала прогноз социально-экономического развития города на 2023-2025 годы.
Читать статью >>
наружная реклама

Размещение наружной рекламы по-новому: минус «маркизы», плюс флаги

Подготовлен новый пакет требований к рекламным конструкциям, размещаемым на городских улицах.
Читать статью >>
Территория комплексного развития

Еще одна территория комплексного развития выставлена на торги

Начальная цена — 58 миллионов рублей.
Читать статью >>
промышленный парк

Инвесторы заинтересовались производственными активами

Федеральные эксперты говорят об увеличении объема финансирования частного капитала в промышленные и индустриальные парки.
Читать статью >>

Актуальный разговор

урожай

«Сибагро» вернул в оборот более 20 тысяч гектаров заброшенных земель

Как агропредприятие получает в Сибири урожайность на уровне Черноземья, рассказал Infopro54 первый заместитель председателя правления по растениеводству холдинга «Сибагро» Сергей Мамонов.
Все материалы
Лента новостей

Новосибирск ставит на нацпроекты и рост промышленности

20/11/2022, 16:12

Размещение наружной рекламы по-новому: минус «маркизы», плюс флаги

20/11/2022, 14:05

Выставлено на торги имущество собственника бывшего крупнейшего автодилера Новосибирска

20/11/2022, 12:01

В Новосибирской области обновляется парк пригородных электричек

20/11/2022, 09:55
Популярное

Более миллиарда человек в мире могут потерять слух из-за громкой музыки

18/11/2022, 14:39

Грязно-желтые пятна на Ине, напугавшие новосибирцев, оказались редким природным явлением

18/11/2022, 13:46

Мошенники придумали новый способ обмана доверчивых туристов

18/11/2022, 12:04

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ фиксирует увеличение спроса на золото на 20% за месяц

18/11/2022, 16:21

ВТБ: спрос на розничные кредиты в ноябре растет на четверть

18/11/2022, 15:02

Банк «Левобережный» выдает бизнес-ипотеку без первоначального взноса

18/11/2022, 13:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Ноябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска