Новосибирск ставит на нацпроекты и рост промышленности

— Переориентация российской экономики на внутренний рынок, активизация инвестиционных процессов на территории города Новосибирска, развитие потребительского рынка, положительная динамика промышленного производства будут способствовать в среднесрочной перспективе экономическому росту, — говорится в прогнозе социально-экономического развития Новосибирска на 2023-2025 годы, опубликованном на сайте мэрии.
В 2023 – 2025 годах прогнозируется рост инвестиций в основной капитал за счет привлечения бюджетных инвестиций в рамках национальных проектов, реализации инвестиционных проектов. Продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов: проект развития Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0»), проект строительства мостового перехода через Обь в створе ул. Ипподромской, проект строительства многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко.
Развитие промышленного сектора экономики города в среднесрочном периоде будет обусловлено прежде всего предприятиями, занятыми выпуском электрического оборудования (НПО «ЭЛСИБ» ПАО); прочей неметаллической минеральной продукции (ООО «Сибирское стекло», ООО «Геркулес-Сибирь», АО «Главновосибирскстрой», ООО «КПД-Газстрой»), химических веществ и химических продуктов (АО «Сибиар», АО «Специальное конструкторско-техническое бюро «Катализатор»), а также предприятиями, выпускающими электронные и оптические изделия, прочие транспортные средства и оборудование, машины и оборудование, и другими.
— В прогнозном периоде будет продолжена реализация мероприятий по обеспечению строительства объектов инженерной, коммунальной, дорожной и социальной инфраструктур, в том числе на территориях комплексной жилой застройки. В среднесрочной перспективе сохранение темпов жилищного строительства обеспечат ежегодный ввод в эксплуатацию традиционно более миллиона кв. м жилья, — отмечается в документе. — Приоритетным направлением развития территории города Новосибирска помимо комплексного жилищного строительства станет освоение участков, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, которое позволит получить новые свободные площадки и улучшить условия проживания граждан.
Что касается развития сферы торговли и услуг, наиболее сильно пострадавшей в результате ограничений, связанных с последствиями новой коронавирусной инфекции
COVID-19, и внешнего санкционного давления, то в среднесрочной перспективе динамика здесь будет носить восстановительный характер. Активно продолжат развиваться современные формы торговли — интернет-торговля, в том числе сервисы по доставке товаров и готовых продуктов питания.
К концу прогнозного периода инфляция в городе выйдет на целевой уровень Банка России — 4,0 % на конец года, отмечают в мэрии.
По данным муниципалитета:
Ранее редакция сообщала видении прогноза трёхлетнего развития региона Минэкономразвития Новосибирской области.
Фото: pixabay.com — geralt
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