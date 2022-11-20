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Новосибирск ставит на нацпроекты и рост промышленности

  • 20/11/2022, 16:12
Социально-экономическое развитие
Мэрия опубликовала прогноз социально-экономического развития города на 2023-2025 годы.

— Переориентация российской экономики на внутренний рынок, активизация инвестиционных процессов на территории города Новосибирска, развитие потребительского рынка, положительная динамика промышленного производства будут способствовать в среднесрочной перспективе экономическому росту, — говорится в прогнозе социально-экономического развития Новосибирска на 2023-2025 годы, опубликованном на сайте мэрии.

В 2023 – 2025 годах прогнозируется рост инвестиций в основной капитал за счет привлечения бюджетных инвестиций в рамках национальных проектов, реализации инвестиционных проектов. Продолжится реализация крупных инфраструктурных проектов: проект развития Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0»), проект строительства мостового перехода через Обь в створе ул. Ипподромской, проект строительства многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко.

Развитие промышленного сектора экономики города в среднесрочном периоде будет обусловлено прежде всего предприятиями, занятыми выпуском электрического оборудования (НПО «ЭЛСИБ» ПАО); прочей неметаллической минеральной продукции (ООО «Сибирское стекло», ООО «Геркулес-Сибирь», АО «Главновосибирскстрой», ООО «КПД-Газстрой»), химических веществ и химических продуктов (АО «Сибиар», АО «Специальное конструкторско-техническое бюро «Катализатор»), а также предприятиями, выпускающими электронные и оптические изделия, прочие транспортные средства и оборудование, машины и оборудование, и другими.

— В прогнозном периоде будет продолжена реализация мероприятий по обеспечению строительства объектов инженерной, коммунальной, дорожной и социальной инфраструктур, в том числе на территориях комплексной жилой застройки. В среднесрочной перспективе сохранение темпов жилищного строительства обеспечат ежегодный ввод в эксплуатацию традиционно более миллиона кв. м жилья, — отмечается в документе. — Приоритетным направлением развития территории города Новосибирска помимо комплексного жилищного строительства станет освоение участков, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом, которое позволит получить новые свободные площадки и улучшить условия проживания граждан.

Что касается развития сферы торговли и услуг, наиболее сильно пострадавшей в результате ограничений, связанных с последствиями новой коронавирусной инфекции

COVID-19, и внешнего санкционного давления, то в среднесрочной перспективе динамика здесь будет носить восстановительный характер. Активно продолжат развиваться современные формы торговли — интернет-торговля, в том числе сервисы по доставке товаров и готовых продуктов питания.

К концу прогнозного периода инфляция в городе выйдет на целевой уровень Банка России — 4,0 % на конец года, отмечают в мэрии.

По данным муниципалитета:

  • Объем отгруженных товаров промышленного производства за восемь месяцев 2022 года составил 257,8 млрд. рублей (111,8 % к соответствующему периоду 2021 года в текущих ценах).
  • Объем инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 2022 года — 36,9 млрд. рублей (109,6 % к соответствующему периоду 2021 года в действующих ценах). Среди источников инвестиций преобладают собственные средства предприятий, в структуре инвестиций по видам основных фондов наибольшая доля приходится на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.
  • Оборот общественного питания увеличился на 7,9 % (в действующих ценах) и составил 5,2 млрд. рублей.
  • За восемь месяцев 2022 года оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах увеличился на 10,4 % — до 216,2 млрд. рублей.
  • Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в сентябре 2022 года составил 109,5 % к декабрю 2021 года.
  • Объем платных услуг, оказанных населению, составил 64,1 млрд. рублей (107,8 % к соответствующему периоду 2021 года в действующих ценах).
  • В организациях города Новосибирска (без учета субъектов малого предпринимательства) наблюдается рост среднесписочной численности работников (100,9 % к
  • уровню января – июля 2021 года), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 63660 рублей (114,4 % к соответствующему периоду 2021
  • года). Индекс реальной заработной платы — 99,2 %.
  • По состоянию на 21.10.2022 в 38 организациях города Новосибирска в режимах
  • неполного рабочего времени работали 1607 работников, в том числе 1274 человека работали неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, для 325 человек введен режим простоя, 8 человек находились в отпуске без сохранения заработной платы. Более 56 % всех работающих в режимах сокращенного рабочего времени — работники организаций науки и промышленности, 21,5% — работники сферы транспорта, в торговле —16,4 %, в строительстве — 2,4 %, 2,9 % — работники прочих сфер деятельности.

 

Ранее редакция сообщала видении прогноза трёхлетнего развития региона Минэкономразвития Новосибирской области.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : социально-экономическое развитие прогноз


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