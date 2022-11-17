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Иркутск получит 2 млрд рублей на развитие туристических кластеров

  • 17/11/2022, 11:15
туристический кластер на Байкале
Средства пойдут на строительство инфраструктуры: дорог и сетей водоотведения.

В 2023–2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 2 млрд рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Об этом сообщает пресс-служба региона. Субсидия будет предоставлена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».  Также на эти цели планируется предусмотреть средства областного бюджета. Финансирование будет направлено на строительство централизованных сетей, которые обеспечат водоотведение по Байкальскому тракту, в том числе на территориях популярных туристических мест. Общая протяженность сетей на первом этапе составит 40,6 км.

— Это важно не только для развития туризма. В первую очередь, это необходимо людям, которые живут по Байкальскому тракту. И, конечно же, это еще и тема экологии. Централизованное водоотведение решит сразу целый ряд вопросов, — подчеркнул Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

Кроме того, на средства субсидии планируется строительство двух автомобильных дорог четвертой категории. Это подъезды к загородному и санаторно-оздоровительному комплексам. Инвестиционные проекты туробъектов поддержаны «Корпорацией Туризм.РФ».

Игорь Кобзев отметил, что внутренний туризм в регионе сегодня активно развивается. Но, чтобы территория была привлекательной, необходима соответствующая инфраструктура.

— Поддержка заявки Иркутской области позволит реализовать инвестпроекты и создать комфортные и интересные для туристов объекты отдыха и оздоровительного лечения, —сказал Кобзев.

 

Ранее редакция сообщала о новом резиденте в особой экономической зоне «Ворота Байкала». 

Фото с сайта правительства Иркутской области

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Рубрики : Власть Туризм

Регионы: Иркутская область

Теги : туристический кластер строительство инфраструктуры инвестиции


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