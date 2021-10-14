Область выбрала подрядчика для системы видеонаблюдения

Минцифры региона определилось с подрядчиком, который займется построением информационно-вычислительной инфраструктуры комплекса «Безопасный город» Новосибирской области для создания интеграционной платформы управления видеопотоками. Стартовая стоимость контракта составляла 189,4 млн рублей. На тендер была подана всего одна заявка от ООО «Научно-технический центр Галэкс», в итоге компания была признана победителем.

Судя по тендерной документации, в рамках контракта подрядчик должен будет обеспечить работу подсистемы видеонаблюдения и видеоаналитики Региональной системы мониторинга компонентов обеспечения безопасности населения, муниципальной (коммунальной) инфраструктуры и экологической безопасности на территории Новосибирской области. В список задач также входит расширение возможностей подсистемы для интеллектуальной обработки видеопотоков, которые поступают от устройств видеонаблюдения (камер, систем видеопередачи и видеорегистрации, информационных систем видеонаблюдения и др.).

В частности, система должна будет принимать и анализировать задания на розыск физического лица по информации, содержащейся в картотеке розыска, отслеживать расположения лица в видеопоследовательности, в том числе в архиве событий.

Напомним, год назад глава Минцифры сообщал, что в ведомстве создают мобильное приложение «Город на ладони». При этом к системе видеонаблюдения и видеоаналитики, которую формирует ведомство, каждый день подключаются новые видеокамеры. Уже на тот момент для всех муниципалитетов были поставлены жесткие требования: обеспечить видеонаблюдением спортивные объекты, а также места массового пребывания людей и взаимодействие с базами данных МВД. Так как сервисы распознавания лиц — это очень дорогостоящий процесс, связанный с высокоинтеллектуальными сервисами, поэтому эта задача решается централизованно.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть добавлял, что город уже столкнулся с проблемой обобщения и анализа собранной информации от локальных сетей, которые развиваются на территории муниципалитета. Он также отмечал, что число локальных систем в Новосибирске дальше будет расти в геометрической прогрессии, как и объем информации, и «с этим нужно что-то делать, необходимо, чтобы собранные данные приносили какую-то пользу».

В открытых источниках есть упоминание только одной компании ООО «Научно-технический центр Галэкс» (Барнаул). Это многопрофильная IT-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. Работает на корпоративном рынке информационных технологий СФО с 1993 года. На рынок Новосибирской области вышла в 2013 году, заключив договор с АО «Агентство инвестиционного развития» региона.