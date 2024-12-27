Фейерверки и ТВ-шоу портят новогоднее настроение новосибирцам

В новогоднюю ночь многим новосибирцам праздничное настроение могут испортить громкие фейерверки и скучные телевизионные шоу.

Каждый пятый житель города (21%) признался, что его раздражает шум фейерверков и петард в новогоднюю ночь, который не прекращается до самого утра. 10% опрошенных высказали недовольство однообразием телевизионных программ и обилием рекламы. 7% респондентов испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 4% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года.

По 2% участников опроса пожаловались на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. Один из ста жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Ещё один процент страдает от одиночества в праздник.

В новогоднюю ночь людей раздражают разные факторы: загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохая погода, незваные гости, усталость от подготовки к празднику, плохое настроение и суета.

Однако, как показал опрос сервиса SuperJob, 3 из 10 респондентов (33%) заявили, что их ничто не беспокоит, и они наслаждаются праздником.

Женщины чаще, чем мужчины, испытывают беспокойство из-за шума фейерверков и петард (25% против 18% соответственно). Мужчины же чаще жалуются на отсутствие интересных телевизионных программ (13% против 7%).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске будут штрафовать за запуск салютов. Рассказываем о наказании за запуск пиротехники.