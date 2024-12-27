«Это верх наглости»: боец ММА из Таджикистана, убивший мать с ребёнком, заключил контракт с Минобороны

В Новосибирском областном суде начался процесс над мигрантом, жестоко расправившимся с 39-летней любовницей и её пятилетней дочкой. Трагедия разыгралась в начале нынешнего года и потрясла жителей региона.

Роман между 31-летним выходцем из Таджикистана Фарходом Рахимзодой и 39-летней матерью-одиночкой Ольгой Ярославцевой закрутился в 2022-м году, когда он таксовал, а она воспользовалась его услугами. Между пассажиркой и водителем «пробежала искра» и позже они стали общаться. За короткое время общение переросло во взаимную симпатию, а позже к романтическим отношениям. На тот момент Рахимзода, приехавший несколько лет назад в Россию и осевший в Новосибирске, был женат на местной жительнице и воспитывал с ней двоих детей. По словам знакомых, женился Фарход на сибирячке ради российского гражданства.

На жизнь иностранец зарабатывал разными способами, но в основном участием в боях без правил и профессиональных соревнованиях по смешанным единоборствам.

― Участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил. Становился финалистом Чемпионата Москва-Сибирь Open League, побеждал в Гран-при памяти Ивана Поддубного, является призером чемпионата Новосибирска по грэпплингу. В узких кругах его знают под прозвищем «Глаза тигра», ― поделился информацией с журналистом Infopro54 знакомый Рахимзоды.

О внезапном исчезновении 39-летней Ольги и её маленькой дочки заявила в полицию подруга сибирячки из Казахстана в конце января. Несколько дней она не могла дозвониться до приятельницы. Подруга пропавшей рассказала правоохранителям, что Ольга получила наследство, купила квартиру в Кировском районе Новосибирска, дорогой автомобиль и переехала на ПМЖ.

Полиция оперативно приступила к поискам новоиспечённой сибирячки, а по факту исчезновения женщины и ребёнка следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

За это время душегуб успел сбежать в Казахстан и попытался скрыться в соседнем Узбекистане. Однако правоохранители оказались расторопней и задержали подозреваемого при пересечении границы. При задержании подозреваемый дал первые признательные показания: якобы женщину он зарезал, а её пятилетнюю дочку ― задушил. Причём с Ольгой он расправился в автомобиле на глазах у ребёнка.

О том, что любовница получила наследство, и о том, что у неё есть почти 5,5 млн рублей, Рахимзода узнал практически сразу.

Как следует из материалов уголовного дела, 19 января 2024 года женщина в присутствии обвиняемого купила автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей, а 20 января 2024 года он отвёз его на станцию техобслуживания для установки автосигнализации. Вечером того же дня женщина и её дочь сели в машину Рахимзоды, чтобы забрать новый автомобиль со станции техобслуживания.

― Двигаясь по объездной дороге в Кировском районе Новосибирска, Рахимзода остановил свой автомобиль в безлюдном месте и напал на женщину. Он нанёс ей 10 ударов ножом в шею, туловище и левую руку, в результате чего женщина скончалась от острой кровопотери. Убедившись, что женщина мертва, Рахимзода похитил находившиеся при ней денежные средства в сумме 3 844 200 рублей и мобильный телефон стоимостью около 7 538 рублей. С целью избежать уголовной ответственности за содеянное, Рахимзода вывез труп женщины в Тогучинский район и спрятал его. При этом в автомобиле весь путь следования с телом женщины находилась её малолетняя дочь. После совершения разбоя и убийства женщины, а также сокрытия её трупа, опасаясь, что девочка стала свидетелем всего произошедшего и впоследствии может сообщить об этом в правоохранительные органы, Рахимзода задушил малолетнего ребенка в безлюдном месте в селе Толмачёво Новосибирского района. На следующий день обвиняемый приехал на станцию техобслуживания и похитил автомобиль потерпевшей стоимостью 1 540 000 рублей, с установленной на нем охранной автосигнализацией, ― сообщили в Новосибирском областном суде.

Тело убитой сибирячки в конце января обнаружил водитель грейдера во время очистки трассы в Тогучинском районе 28 января. А через полторы недели после этого, 8 февраля, возле села Толмачёво в Новосибирском районе оперативники нашли тело девочки.

В поступившем в суд деле Рахимзоды значилось уже две уголовные статьи «Убийство двух лиц, малолетнего» и «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Во время процесса в Новосибирском областном суде 26 декабря подсудимый заявил, что убийства он совершил не из корыстных побуждений, а из боязни разоблачения женой его любовной интрижки. Большую часть украденной у убитой им любовницы денег «примерный семьянин» отдал жене и тёще. Остальное ― оставил себе на побег и на первое время, чтобы выжить за границей, куда он пытался сбежать.

Кроме того, подсудимый заявил в суде, что заключил контракт с Минобороны РФ и готов искупить содеянное им кровью в зоне СВО.

― Он сказал, что заключил контракт с Министерством обороны и отправится на Спецоперацию. Присутствующие были, мягко говоря, в недоумении. Ещё приговор не постановили, а он уже дал понять, что не сядет за решётку. Это, конечно, верх наглости и самоуверенности, ― рассказал источник Infopro54.

Стоит отметить, что подтверждающих документов о заключении контракта Фарходом Рахимзодой с Минобороны России в канцелярию суда не поступало.

За комментариями по данному поводу Редакция обратилась к представителю защиты фигуранта уголовного дела. Однако адвокат отказался комментировать «волеизъявление» своего подзащитного.

― Дело рассматривается в закрытом режиме, я никаких комментарием давать не могу. Вы же понимаете, ― пояснил Владимир Левин.

Следующее судебное заседание по делу Фархода Рахимзоды назначено на 22 января 2025 года.