Рекламодателям

«Это верх наглости»: боец ММА из Таджикистана, убивший мать с ребёнком, заключил контракт с Минобороны

  • 27/12/2024, 16:35
Автор: Ольга Кирсанова
«Это верх наглости»: боец ММА из Таджикистана, убивший мать с ребёнком, заключил контракт с Минобороны
Об этом душегуб сообщил во время судебного процесса

В Новосибирском областном суде начался процесс над  мигрантом, жестоко расправившимся с 39-летней любовницей и её пятилетней дочкой. Трагедия разыгралась в начале нынешнего года и потрясла жителей региона.

Роман между 31-летним выходцем из Таджикистана Фарходом Рахимзодой и 39-летней матерью-одиночкой Ольгой Ярославцевой закрутился в 2022-м году, когда он таксовал, а она воспользовалась его услугами. Между пассажиркой и водителем «пробежала искра» и позже они стали общаться. За короткое время общение переросло во взаимную симпатию, а позже к романтическим отношениям. На тот момент Рахимзода, приехавший несколько лет назад в Россию и осевший в Новосибирске, был женат на местной жительнице и воспитывал с ней двоих детей. По словам знакомых, женился  Фарход на сибирячке ради российского гражданства.

На жизнь иностранец зарабатывал разными способами, но в основном участием в боях без правил и профессиональных соревнованиях по смешанным единоборствам.

― Участвовал в профессиональных боях по смешанным единоборствам, в боях без правил. Становился финалистом Чемпионата Москва-Сибирь Open League, побеждал в Гран-при памяти Ивана Поддубного, является призером чемпионата Новосибирска по грэпплингу. В узких кругах его знают под прозвищем «Глаза тигра», ― поделился информацией с журналистом Infopro54 знакомый Рахимзоды.

О внезапном исчезновении 39-летней Ольги и её маленькой дочки заявила в полицию подруга сибирячки из Казахстана в конце января. Несколько дней она не могла дозвониться до приятельницы. Подруга пропавшей рассказала правоохранителям, что Ольга получила наследство, купила квартиру в Кировском районе Новосибирска, дорогой автомобиль и переехала на ПМЖ.

Полиция оперативно приступила к поискам новоиспечённой сибирячки, а по факту исчезновения женщины и ребёнка следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

За это время душегуб успел сбежать в Казахстан и попытался скрыться в соседнем Узбекистане. Однако правоохранители оказались расторопней и задержали подозреваемого при пересечении границы. При задержании подозреваемый дал первые признательные показания: якобы женщину он зарезал, а её пятилетнюю дочку ― задушил. Причём с Ольгой он расправился в автомобиле на глазах у ребёнка.

О том, что любовница получила наследство, и о том, что у неё есть почти 5,5 млн рублей,  Рахимзода узнал практически сразу.

Как следует из материалов уголовного дела, 19 января 2024 года женщина в присутствии обвиняемого купила автомобиль стоимостью 1,5 миллиона рублей, а 20 января 2024 года он отвёз его на станцию техобслуживания для установки автосигнализации. Вечером того же дня женщина и её дочь сели в машину Рахимзоды, чтобы забрать новый автомобиль со станции техобслуживания.

«Это верх наглости»: боец ММА из Таджикистана, убивший мать с ребёнком, заключил контракт с Минобороны

― Двигаясь по объездной дороге в Кировском районе Новосибирска, Рахимзода остановил свой автомобиль в безлюдном месте и напал на женщину. Он нанёс ей 10 ударов ножом в шею, туловище и левую руку, в результате чего женщина скончалась от острой кровопотери. Убедившись, что женщина мертва, Рахимзода похитил находившиеся при ней денежные средства в сумме 3 844 200 рублей и мобильный телефон стоимостью около 7 538 рублей. С целью избежать уголовной ответственности за содеянное, Рахимзода вывез труп женщины в Тогучинский район и спрятал его. При этом в автомобиле весь путь следования с телом женщины находилась её малолетняя дочь. После совершения разбоя и убийства женщины, а также сокрытия её трупа, опасаясь, что девочка стала свидетелем всего произошедшего и впоследствии может сообщить об этом в правоохранительные органы, Рахимзода задушил малолетнего ребенка в безлюдном месте в селе Толмачёво Новосибирского района. На следующий день обвиняемый приехал на станцию техобслуживания и похитил автомобиль потерпевшей стоимостью 1 540 000 рублей, с установленной на нем охранной автосигнализацией, ― сообщили в Новосибирском областном суде.

Тело убитой сибирячки в конце января обнаружил водитель грейдера во время очистки трассы в Тогучинском районе 28 января. А через полторы недели после этого, 8 февраля, возле села Толмачёво в Новосибирском районе оперативники нашли тело девочки.

В поступившем в суд деле Рахимзоды значилось уже две уголовные статьи «Убийство двух лиц, малолетнего» и «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Во время процесса в Новосибирском областном суде 26 декабря подсудимый заявил, что убийства он совершил не из корыстных побуждений, а из боязни разоблачения женой его любовной интрижки. Большую часть украденной у убитой им любовницы денег «примерный семьянин» отдал жене и тёще. Остальное ― оставил себе на побег и на первое время, чтобы выжить за границей, куда он пытался сбежать.

Кроме того, подсудимый заявил в суде, что заключил контракт с Минобороны РФ и готов искупить содеянное им кровью в зоне СВО.

― Он сказал, что заключил контракт с Министерством обороны и отправится на Спецоперацию. Присутствующие были, мягко говоря, в недоумении. Ещё приговор не постановили, а он уже дал понять, что не сядет за решётку. Это, конечно, верх наглости и самоуверенности, ― рассказал источник Infopro54.

Стоит отметить, что подтверждающих документов о заключении контракта Фарходом Рахимзодой с Минобороны России в канцелярию суда не поступало.

За комментариями по данному поводу Редакция обратилась к представителю защиты фигуранта уголовного дела. Однако адвокат отказался комментировать «волеизъявление» своего подзащитного.

― Дело рассматривается в закрытом режиме, я никаких комментарием давать не могу. Вы же понимаете, ― пояснил Владимир Левин.

Следующее судебное заседание по делу Фархода Рахимзоды назначено на 22 января 2025 года.

Источник фото: Новосибирский областной суд, СУ СК по НСО

144

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : убийство матери и ребенка суд Мигранты контракт с минобороны боец ММА


Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Для развития Новосибирску нужна стратегическая цель

Андрей Гудовский: Для развития Новосибирску нужна стратегическая цель

А для ее реализации — политическая воля, смелость в принятии решений, желание брать на себя ответственность, умение видеть цель и не видеть преград
Все материалы
Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Льготные кредиты могут получить новосибирские предприниматели из сферы туризма
27/12/24 17:15
Бизнес ПроБизнес Туризм
Концессию по снегоплавильной станции проверили в Новосибирске
27/12/24 17:00
Бизнес Власть Город
Фейерверки и ТВ-шоу портят новогоднее настроение новосибирцам
27/12/24 16:45
Общество
«Это верх наглости»: боец ММА из Таджикистана, убивший мать с ребёнком, заключил контракт с Минобороны
27/12/24 16:35
Общество Право&Порядок
Предприятие «Эконива» в Маслянино перешло под управление российского юрлица
27/12/24 16:15
Агропром Бизнес
2024 год станет отметкой исторического рекорда по прибыльности для ВТБ
27/12/24 16:08
Финансы
Метро Новосибирска в Новый год будет работать до 2 часов ночи
27/12/24 13:30
Общество Транспорт
ВТБ пересмотрел бизнес-план на 2025 год с учетом ключевой ставки на уровне 21%
27/12/24 12:35
Финансы
Вторую газовую концессию расторгают в Новосибирске
27/12/24 12:30
Бизнес Власть Город
Один долгострой официально остался в Новосибирской области к концу 2024 год
27/12/24 12:00
Власть Недвижимость Общество
Три ограничителя для фур установили в новосибирском жилмассиве «Хилокский»
27/12/24 11:30
Общество
В новосибирской компании «Стадион «Спартак» сменится совет директоров
27/12/24 11:00
Бизнес Власть
Более 200 тысяч новосибирцев пополнили социальные карты через сервисы Сбера
27/12/24 10:54
Общество
Новосибирск вошел в топ регионов, где онлайн-встречи проводились чаще всего
27/12/24 10:46
Технологии
«Сибирь» одержала уверенную победу над «Барысом» в матче КХЛ на выезде
27/12/24 10:00
Спорт
Антимонопольная служба проверит влияние логистики ритейла на стоимость продуктов
27/12/24 9:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Лимиты на статус масштабных инвестпроектов заканчиваются в Новосибирской области
27/12/24 9:00
Бизнес Власть Инвестиции
Новосибирская «Кузина» уже четыре раза просрочила выплату купона
26/12/24 19:00
Бизнес Финансы
В Чулыме сорвано благоустройство парка по нацпроекту
26/12/24 18:45
Бизнес Власть Право&Порядок
Почти десять тонн экзотических фруктов привезли в Новосибирск к Новому году
26/12/24 18:30
Бизнес ВЭД Общество
Популярное
Водитель «Буханки» погиб в ДТП с ГАЗелью под Новосибирском
27/12/24 10:30
Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске
20/12/24 9:00
Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске
19/12/24 11:30
Новосибирский нарколог объяснил, как избежать похмельного синдрома
19/12/24 10:00
Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске
17/12/24 10:00
В Новосибирске мужчина вломился в магазин с битой и учинил дебош
13/12/24 17:00
Новости компаний
Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
25/12/24 13:55
Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области
24/12/24 15:33
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
20/12/24 9:00
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска