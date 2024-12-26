В Новосибирске будут штрафовать за запуск салютов

Новый год наступит уже на следующей неделе. И у многих семей есть традиция – запускать в праздничную ночь фейерверки.
Однако новосибирцев предупреждают о возможных штрафах за запуск пиротехники.
Если запустить фейерверк в неположенном месте, физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 5 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрены более строгие меры: штраф в размере от 300 до 400 тысяч рублей.
Фейерверки рекомендуется запускать на открытых пространствах вдали от жилых домов, деревьев и линий электропередач. Зрители должны находиться на расстоянии не менее 30-50 метров от места запуска.
Категорически запрещено запускать салюты во дворах, с балконов, крыш домов и в местах массового скопления людей.
Напоминаем, что в Новосибирске не планируется проведение новогоднего салюта. В период пандемии, когда действовали ограничения из-за коронавируса, фейерверки не запускались. После начала специальной военной операции многие регионы отказались от масштабных мероприятий в новогоднюю ночь, и Новосибирск не стал исключением.
Стоит отметить, что с начала года по всей стране из-за несоблюдения правил безопасности при использовании пиротехники произошло более 100 пожаров, при которых погибли 3 человека и 20 получили травмы.
Ранее редакция сообщала о том, что от покупки опасных петард «Корсар» предостерегают новосибирцев спасатели. Партии этих петард могут появиться в продаже в столице Сибири.
Фото из архива редакции Infopro54, автор: Мария Кормильцева
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