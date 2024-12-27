Концессию по снегоплавильной станции проверили в Новосибирске

Проверка исполнения концессионного соглашения прошла на снегоплавильной станции Новосибирска, расположенной на улице Широкая. Речь идет об исполнении концессионером, ООО «Перлит-Строй», условий договора.

По соглашению компания обеспечивает утилизацию до 400 тысяч кубометров снега, собранного с городских улиц, в сезон. Как говорится в акте департамента по инвестициям мэрии Новосибирска по итогам проверки, это обязательство выполняется.

На момент проверки на площадке временного хранения станции находилось 17 тысяч кубометров снега. Нарушения в ходе проверки не выявлены.

Напомним, концессионное соглашение по созданию снегоплавильной станции и утилизации снега было подписано мэрией Новосибирска и компанией в 2016 году.

Напомним, в ноябре 2024 года седьмой арбитражный апелляционный суд постановил отказать прокуратуре в иске о признании незаконной сделки по продаже снегоплавильной станции в Октябрьском районе Новосибирска на ул Федосеева частной фирме ООО «Строй-Сервис». В середине декабря СКР возбудил уголовное дело по станции повторно. Его взял на контроль Александр Бастрыкин.

Ранее мэрия сообщала о том, что снегоотвалы в этом году открыты в Дзержинском (на Гусинобродском шоссе), Ленинском, Первомайском (три площадки) и Советском районах (три площадки). На снегоплавильную станцию на Широкой снег вывозят с Ленинского района. Администрация Калининского района планировала складировать снег на двух участках. Для сравнения, в 2023 году в Новосибирске работали 14 площадок для складирования снега. Как ранее отмечали представители муниципалитета, часть этих площадок меняет назначение. Например, рядом с Бугринском мостом сейчас идет возведение жилья. Площадку рядом с Левобережным мусорным полигоном предполагается включить в состав полигона для его выравнивания и рекультивации.

По данным мэрии Новосибирска, за последние сутки из города вывезли 12 967 кубометров снега (с начала снегопадов — 456 323 кубометра).

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура требует вернуть снегоплавильную станцию на Федосеева в собственность мэрии Новосибирска.