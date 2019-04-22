 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Встречаем Пасху подарками!

  • 22/04/2019, 10:46
Скоро весь христианский мир отметит самый важный праздник - Светлое Христово Воскресение!

Это  праздник, который символизирует возрождение. Нарядные куличи, пасхи,  крашеные яйца, подарки – главные атрибуты праздника.

Банк Акцепт (АО) приготовил много интересных вариантов «драгоценных» подарков. Это и давно вышедшие и уже широко известные монеты, и совсем новые. Монеты с иконами, изображениями мадонн, монеты в форме пасхальных яиц, инкрустированные кристаллами. Монеты с витражными вставками.

Дарите родным и близким подарки!

Будем рады видеть Вас во  всех офисах Банка!

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Травников поставил задачу новому тренеру хоккейной «Сибири»

Травников поставил задачу новому тренеру хоккейной «Сибири»

19/04/2019, 17:36
Команда должна выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата с максимально высокого места в турнирной таблице.
Смотри, я все расскажу!

Смотри, я все расскажу!

19/04/2019, 16:35
Театр «Глобус» внедрит систему, позволяющую даже слепым людям стать его зрителями.
На элеваторах области сокращается объем интервенционного зерна

На элеваторах области сокращается объем интервенционного зерна

19/04/2019, 16:31
С элеваторов округа с июня 2018 года продано 487 тысяч тонн зерна.

Актуальный разговор

Точки концентрации в бизнесе

Точки концентрации в бизнесе

Все материалы
Новости

Список потенциальных кандидатов в мэры Новосибирска продолжает расти

22/04/2019, 12:53

Летний комплект резины в Новосибирске обойдется автовладельцам в среднем в 7,1 тыс рублей

22/04/2019, 12:17

«Лиотех» и НГТУ НЭТИ запустили энергоэффективный электровоз на алмазной шахте в Якутии

22/04/2019, 11:54

Фейковая новость о застройке парка спровоцировала реальный протест

22/04/2019, 10:59

Урожай ниже рекордного посулил Сибири эксперт

22/04/2019, 10:29

Травников поставил задачу новому тренеру хоккейной «Сибири»

19/04/2019, 17:36

Смотри, я все расскажу!

19/04/2019, 16:35

На элеваторах области сокращается объем интервенционного зерна

19/04/2019, 16:31

Сибирский зерновой консорциум обретает очертания

19/04/2019, 15:28

Новосибирцы учат китайский язык

19/04/2019, 13:57

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска