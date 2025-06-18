Фейковые сообщения рассылают мошенники от имени новосибирского губернатора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил жителей региона о рассылках, которые поступают от его имени. Подобная ситуация уже происходила в апреле текущего года.
— От моего имени, от имени высокопоставленных сотрудников МВД России вновь идет рассылка сообщений с ложными приглашениями на видеоконференцсвязь. Все они ложные! — написал глава региона в своем Телеграм-канале.
Андрей Травников настоятельно рекомендует не реагировать на подобные сообщения и ни в коем случае не переходить по ссылкам и QR-кодам.
Стоит отметить, что это не единичный случай мошенничества от имени губернаторов. Так, в Липецкой области в мессенджерах 17 июня распространялось сообщение о якобы объявленном губернатором Игорем Артамоновым сборе средств семьям погибших сотрудников московского аэродрома.
Ранее редакция сообщала, что мошенники научились разговаривать голосом главы Искитимского районы Юрия Саблина.
Фото предоставлено правительством Новосибирской области, автор- пресс-служба
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