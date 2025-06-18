Фейковые сообщения рассылают мошенники от имени новосибирского губернатора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил жителей региона о рассылках, которые поступают от его имени. Подобная ситуация уже происходила в апреле текущего года.

— От моего имени, от имени высокопоставленных сотрудников МВД России вновь идет рассылка сообщений с ложными приглашениями на видеоконференцсвязь. Все они ложные! — написал глава региона в своем Телеграм-канале.

Андрей Травников настоятельно рекомендует не реагировать на подобные сообщения и ни в коем случае не переходить по ссылкам и QR-кодам.

Стоит отметить, что это не единичный случай мошенничества от имени губернаторов. Так, в Липецкой области в мессенджерах 17 июня распространялось сообщение о якобы объявленном губернатором Игорем Артамоновым сборе средств семьям погибших сотрудников московского аэродрома.

Ранее редакция сообщала, что мошенники научились разговаривать голосом главы Искитимского районы Юрия Саблина.