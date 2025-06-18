Более 2000 жалоб поступило на самокатчиков в Новосибирске

С апреля по июнь 2025 года в Новосибирске через чат-бот Ассоциации операторов микромобильности поступило 2021 обращение о нарушениях правил каршеринга электросамокатов.

Половина жалоб касалась неправильной парковки (50 %), четверть — езды вдвоём на самокатах (25 %), пятая часть — перевозки детей без учёта возрастных ограничений (20 %). Остальные сообщения были связаны с опасным вождением и отказом спешиваться в зонах пешеходного доступа.

— Сообщения после получения чат-ботом распределяются по службам поддержек операторов. В зависимости от нарушения к нарушителям применяются различные санкции: предупреждение, штраф и блокировка (самостоятельно или в любом сочетании), — сообщила редакции Оm1 Новосибирск Ксения Эрдман, директор Ассоциации.

Эрдман пояснила, что перед тем, как наложить штраф, службы поддержки связываются с нарушителем, чтобы разобраться в ситуации. Например, если самокат припаркован неправильно, это может быть из-за сбоя геолокации. А предполагаемое нарушение возрастных ограничений можно подтвердить или опровергнуть с помощью документов.

В случаях явных нарушений, таких как отказ спешиться или езда вдвоём, санкции могут быть применены сразу, без дополнительных разбирательств. Для некоторых категорий жалоб, например, неспешивание, перевозка детей или поездки вдвоём, решения принимаются только при наличии фото- или видеодоказательств. Это помогает избежать ложных обвинений.

Ранее редакция сообщала о том, что с начала старта сезона самокатов в Новосибирске произошло 29 ДТП. Всего в регионе произошло 33 аварии.