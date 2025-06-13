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У главы Искитимского района Юрия Саблина мошенники «украли голос»

  • 13/06/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
У главы Искитимского района Юрия Саблина мошенники «украли голос»
Злоумышленники атаковали знакомых чиновника

Мошенники атакуют новосибирцев с помощью аудио-фейков, сделанных с записи голосов чиновников. Так, глава Искитимского районы Юрия Саблин сообщил в своем телеграм-канале, что к нему обратились взволнованные знакомые и рассказали, что к ним поступают звонки от мошенников, которые пытаются втянуть людей в диалог, чтобы получить доступ к банковским счетам.

— Искусственный интеллект копирует не только голос, но и стиль речи. Поэтому текстовые сообщения могут сначала не вызывать подозрений.  Только благодаря интуиции и жизненному опыту пока никто из знакомых не попался на эти уловки, — констатировал Саблин.

Глава района призвал новосибирцев быть внимательнее и не поддаваться на уловки мошенников.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников исследовательских организаций и центров соцопросов. Они пытаются записать голос человека для создания дипфейков. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Татьяну Дешкина, заместителя директора по продуктам VisionLabs. Как отметили эксперты, для клонирования голоса нужна запись не менее 20 секунд с разной интонацией и без посторонних шумов. Чем длиннее запись, тем качественнее получится подделка. В повышенной зоне риска находятся публичные спикеры, которые выступают в СМИ и соцсетях.

Напомним, в апреле губернатор Новосибирской области Андрей Травников размещал в своем телеграм-канале предупреждение о мошенниках, которые действуют от его имени и призывал новосибирцев не поддаваться на их уловки.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники изменили схему захвата аккаунтов на «Госуслугах». Используя «грязные» приёмы, аферисты вынуждают людей самим обращаться к ним. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Мошенники дипфейк


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