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Хостел с нелегальными мигрантами накрыли силовики в новосибирском СНТ

  • 18/06/2025, 14:30
Автор: Артем Рязанов
Хостел с нелегальными мигрантами накрыли силовики в новосибирском СНТ
На хозяина жилища и его квартирантов составили административные протоколы

В Новосибирске 17 июня силовики провели рейд в хостеле для мигрантов, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Оперативно-профилактическое мероприятие прошло в СНТ «Садовод-Любитель». В обществе расположена двухэтажная жилая постройка, где проживали иностранные граждане.

Сотрудники правоохранительных органов проверили документы 73 мигрантов. На пятерых из них были составлены административные протоколы.

Три протокола составили за просрочку подачи заявки на патент (статья 18.20 КоАП). Еще один — за нарушение режима пребывания (часть 1.1 статьи 18.8 КоАП). Одного человека привлекли за предоставление жилья нелегальному мигранту (часть 3 статьи 18.9 КоАП).

— Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится оперативно-профилактическая операция «Нелегал». В рамках данного мероприятия в каждом районе города Новосибирска планово проходят рейды, направленные на выявление и пересечение нарушений миграционного законодательства, — уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что в период с 9 по 15 июня 2025 года в Новосибирскую область въехало 6 865 мигрантов, выехало – 4 871.

В ходе мероприятия было проверено 35 объектов, выявлено 143 нарушения миграционного законодательства, 12 мигрантов депортировали.

Ранее редакция сообщала о том, что Госдума обсудит передачу МВД данных о детях мигрантов. Среди таких данных — личные сведения ребенка и его родителей, результаты тестов, информация о поступлении и отчислении из учебного заведения.

Источник фото: ГУ МВД по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : хостел Мигранты


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