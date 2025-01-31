Фермеров Сухановых осудили за похищение человека под Новосибирском

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении троих фермеров — Алексея Суханосова, его сына и двоюродного брата, а также их работника Андрея Забары. Все они были признаны виновными в похищении человека, подозреваемого в хищении имущества с фермы.

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года осужденные приехали к дому потерпевшего с намерением добиться от него признания в краже гербицидов, предназначенных для уничтожения сорняков. Они позвонили ему и пригласили на беседу.

— Когда мужчина вышел из дома, они начали его избивать, тот упал на землю, после чего его погрузили в автомобиль и привезли на берег реки Омь. Там избиение продолжили, один из похитителей с силой толкнул Х., тот скатился по берегу и упал в реку. Когда потерпевший выбрался из воды, ему предложили проехать в отдел полиции и там «признаться во всем», Х. согласился, — сообщает Управление Судебного департамента по Новосибирской области.

Затем они поехали в отделение полиции. Там пострадавший сперва отрицал свою вину, но под давлением все же признался в кражах.

В отношении семьи Суханосовых и их работника было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил главу хозяйства Алексея Суханосова к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы, его сына Алексея и двоюродного брата — к 5 годам и 2 месяцам заключения. Работник предприятия Андрей Забара получил 5,5 лет лишения свободы.

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