Губернатор: День Победы должен пройти на самом высоком организационном уровне

Заседание оргкомитета «Победа», посвящённое подготовке области к празднованию юбилея Великой Победы, началось с торжественной церемонии. Губернатор Андрей Травников вручил юбилейные медали участникам войны. Ветеран Владимир Сбоев поздравил всех с грядущим юбилеем Победы и выразил уверенность в силе памяти поколения.

Глава региона, в свою очередь, подчеркнул, что главный праздник нашей страны должен отметиться в Новосибирской области на высшем уровне: формальности и работа «для галочки» здесь недопустимы.

— Юбилейная программа должна быть насыщенной и охватывать все направления нашей деятельности — от военно-патриотического воспитания до чествования ветеранов и мероприятий по сохранению исторической памяти. Эти события не могут быть поверхностными.

Председатель Правительства Новосибирской области — министр региональной политики Роман Бурдин сообщил, что составлен план, который содержит более 200 мероприятий разной направленности. Традиционно, военный парад должен стать кульминационным событием празднования 9 мая. Особое внимание будет уделяться участникам специальной военной операции, которых включат в состав парадных колон. Также Всероссийский оргкомитет поддерживает предложение Министерства обороны РФ об установке именных табличек на местах проживания ветеранов.

Поставлена задача провести всесторонний анализ состояния воинских мемориалов, а также привести в порядок памятники и благоустроить прилегающие территории.

Заместитель губернатора Валентина Дудникова рассказала о значимых проектах, связанных с патриотическим воспитанием молодежи в регионе. Мероприятия данного направления имеют высокий приоритет и направлены на противодействие искажению истории.

Заместитель губернатора Константин Хальзов сообщил о мерах соцподдержки для ветеранов Великой Отечественной войны, включая ремонт их жилищ за счет областного бюджета и предоставление социальных услуг на дому. Он также отметил, что помощь бойцам специальной военной операции включает 41 меру, учитывающую разнообразные жизненные ситуации. С этого года запускается региональная программа, аналогичная федеральной программе «Время героев», нацеленная на профессиональное развитие участников СВО.