Новосибирец переел хурмы и попал на операционный стол

Врачи Городской клинической больницы № 25 спасли пациента, у которого в желудке образовался безоар — плотное образование из непереваренного материала.
Мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на тошноту и рвоту. По его словам, недомогание началось после того, как он съел десять плодов хурмы за один присест.
— Язва у пациента развилась в связи с фитобезоаром. Наша трёхдневная работа спасла его от большой операции и вскрытия полости желудка. Хирурги, когда его взяли на операцию, не вскрывали желудок и кишку, а просто низвели в толстую кишку уже небольшие фрагменты фитобезоара. Изначально безоар был 7-8 сантиметров, — рассказал Баходур Бабаев, заведующий отделением эндоскопии.
Врачи объяснили, что появление безоара в желудке связано с особым видом танина, который содержится в хурме. Этот танин отличается от того, что есть, например, в чае. При взаимодействии с желудочным соком он образует вязкую массу, которая «цементирует» непереваренные остатки пищи.
Хирург Джурабой Рахимов рассказал, что для образования безоара достаточно съесть всего 2-5 плодов хурмы в день.
Напомним, в начале января кардиохирурги Центра Мешалкина спасли от разрыва аорты жителя Новосибирска, весившего 150 килограммов. Его доставил в одну из новосибирских больниц экипаж скорой с сильными болями в животе. Мужчина рассказал, что накануне хотел порадовать друзей своим шашлыком, но в результате и сам переел этой тяжелой жирной пищи.
Ранее редакция сообщала о том, что хирурги Новосибирска извлекли из желудка пациентки два килограмма волос. Это юыл третий случай в истории больницы.
Источник фото: предоставлено пресс-службой Минздрава Новосибирской области.
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