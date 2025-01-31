Новосибирец переел хурмы и попал на операционный стол

Врачи Городской клинической больницы № 25 спасли пациента, у которого в желудке образовался безоар — плотное образование из непереваренного материала.

Мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на тошноту и рвоту. По его словам, недомогание началось после того, как он съел десять плодов хурмы за один присест.

— Язва у пациента развилась в связи с фитобезоаром. Наша трёхдневная работа спасла его от большой операции и вскрытия полости желудка. Хирурги, когда его взяли на операцию, не вскрывали желудок и кишку, а просто низвели в толстую кишку уже небольшие фрагменты фитобезоара. Изначально безоар был 7-8 сантиметров, — рассказал Баходур Бабаев, заведующий отделением эндоскопии.

Врачи объяснили, что появление безоара в желудке связано с особым видом танина, который содержится в хурме. Этот танин отличается от того, что есть, например, в чае. При взаимодействии с желудочным соком он образует вязкую массу, которая «цементирует» непереваренные остатки пищи.

Хирург Джурабой Рахимов рассказал, что для образования безоара достаточно съесть всего 2-5 плодов хурмы в день.

Напомним, в начале января кардиохирурги Центра Мешалкина спасли от разрыва аорты жителя Новосибирска, весившего 150 килограммов. Его доставил в одну из новосибирских больниц экипаж скорой с сильными болями в животе. Мужчина рассказал, что накануне хотел порадовать друзей своим шашлыком, но в результате и сам переел этой тяжелой жирной пищи.

Ранее редакция сообщала о том, что хирурги Новосибирска извлекли из желудка пациентки два килограмма волос. Это юыл третий случай в истории больницы.