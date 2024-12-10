Новосибирца три месяца держали в рехабе, чтобы продать его дом

Жителя Новосибирска похитили и держали в рехабе (Реабилитационный центр для лечения зависимостей. — Ред.) для того, чтобы продать его дом, сообщила областная прокуратура.

Инцидент с 39-летним мужчиной произошел в феврале этого года.

— Обвиняемый и иные лица на автомобиле увезли потерпевшего. Около 3 месяцев потерпевший принудительно проживал в ребцентре, а затем, покинув центр, продолжал находится под контролем обвиняемого в арендованном жилье на территории Советского района Новосибирска, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В июне злоумышленники продали дом пострадавшего по цене ниже рыночной стоимости. 36-летнего обвиняемого суд заключил под стражу.

Правоохранители устанавливают остальных подельников, участвовавших в похищения, незаконном удержании человека и мошенничестве. В реабилитационном центре прошла проверка.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что за похищение возлюбленной к 5 годам колонии приговорили жителя Новосибирска. После инцидента девушка родила своему похитителю дочь.