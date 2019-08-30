Фермеры наращивают производство

В крестьянско-фермерских хозяйствах (К(Ф)Х) Новосибирской области растут посевные площади: в 2019 году они составили 590 тыс.га, прибавив 32 тыс.га к уровню прошлого года, сообщает региональный минсельхоз. Кроме того, фермеры значительно увеличили поголовье крупного рогатого скота: сейчас оно оценивается в 45,5 тыс. голов (почти 130% к уровню 2018 года). Также фермеры держат 12 тыс. голов свиней, 15 тыс. голов овец и коз, 29 тыс. голов птицы.

В структуре сельскохозяйственного производства региона учтено более 3,8 тысяч фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 1097 из которых предоставляют отчетность о своей деятельности в областной минсельхоз. Кроме того, производством сельскохозяйственной продукции занимается свыше 190 тысяч личных подсобных хозяйств. В регионе действует 32 сельскохозяйственных потребительских кооператива.

В минсельхозе области напоминают, что с 2012 года государство оказывает финансовую помощь по направлениям «Поддержка начинающих фермеров» и «Поддержка на развитие семейных животноводческих ферм». За это время в регионе образовано 208 фермерских хозяйств и 90 семейных животноводческих ферм, общая сумма полученных фермерами средств — 847 млн. рублей. Всего за период 2012-2018 годов на поддержку малых форм хозяйствования в Новосибирской области в рамках реализуемых госпрограмм было направлено 5,6 млрд. рублей. Это составляет почти пятую часть от государственной поддержки всего сельского хозяйства области.

Фото редакции