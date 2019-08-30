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Киберлекция перед 1 сентября

  • 30/08/2019, 11:51
«Ростелеком» в Новосибирске напомнил детям о правилах поведения в интернете.

Киберлекция перед 1 сентября«Ростелеком» провел открытый урок по безопасному интернету в летнем оздоровительном лагере «Красная горка», где с 10 по 30 августа проходили интенсивную тренировочную программу спортсмены новосибирского клуба боевых искусств «Олимп Таэквондо». Перед началом учебного года волонтеры компании напомнили детям о том, как вести себя в интернете, почему важно защищать личные данные и как работают правила сетевого этикета.

В игровой форме школьники также узнали о действиях злоумышленников в электронной почте, научились придумывать правильные пароли и разобрались в антивирусных программах для гаджетов. Наибольший интерес у ребят вызвали вопросы кибератак и способы накрутки лайков в различных социальных сетях.

— Это была полезная лекция! Например, я даже не думал раньше, почему в интернете нельзя открывать подозрительные письма и переходить по незнакомым ссылкам. Оказывается, это опасно! Так что теперь я буду внимательнее к таким деталям, —  поделился впечатлениями Илья Черноглазов.

Подобные уроки по кибербезопасности «Ростелеком» проводит для школьников Новосибирска регулярно. Доступные и понятные лекции стали частью волонтерского проекта #Cyber_Hero, который помогает повысить сетевую грамотность и закрепить у детей основы цифровой гигиены.

— Наша компания, как крупнейший оператор цифровых услуг и сервисов, заинтересована в том, чтобы жители Новосибирска знали основы компьютерной грамотности и понимали правила безопасности в интернете. Мы стараемся охватить людей разных возрастов: для зрелого поколения проводим занятия по курсам «Азбука интернета», а для детей — такие уроки для юных киберзащитников. Я уверен, что это помогает в жизни, потому что угроза кибератак сейчас очень актуальна, — уточнил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Чтобы ребята лучше запомнили нормы поведения в сети, всем слушателям урока «Ростелеком» подарил буклеты с правилами информационной безопасности для настоящих киберзащитников, а также сувениры с логотипами компании.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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