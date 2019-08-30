Прокачай мне качели!

По эргономическим параметрам обновленные игровые комплексы теперь близки к оснащению дворов в домах бизнес-класса. Впрочем, координатор проекта, депутат законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько оценивает эту работу не как борьбу за статус жилмассива, а как плод гражданского взаимодействия, результат сотрудничества с жителями Плющихинского жилмассива.

Первой обновленной площадкой стали игровой комплекс во дворе на улице Высоцкого 41/2. Все элементы игрового комплекса — горки, качели, турники, спиральки — были обновлены практически до первозданного состояния и не просто возвращены на место, но и установлены на инновационную поверхность — травмобезопасное полимерное покрытие.

Безопасное амортизирующее покрытие из гранулированной резиновой крошки пришло в сферу детской малой архитектуры из спортивного строительства. Пружинистое, не скользящее даже в сырую погоду, оно сначала отлично зарекомендовало себя на беговых дорожках стадионов и на стритбольных площадках. Так что превращение его в атрибут прогрессивных детских площадок было вопросом времени.

Дети — не менее благодарные пользователи этой разработки, нежели спортсмены. По поверхности из зернистой резины легко и приятно бегать, удобно приземляться с горки. На него, наконец, не страшно упасть — на упругой плоскости не ушибешься. Это очень похоже на ковровое покрытие детсадовских игровых комнат, но без его минуса — без характерной ковровой вязкости. То есть колеса самокатов, роликовых коньков и велосипедов по материалу идут словно по идеальному асфальту, но никакая авария детского транспорта на этой поверхности не обернется ссадинами. Ресурс службы такого покрытия — 3-4 года. Причем износившиеся, вытертые участки легко обновить точечной заливкой — по удобству в ремонте это покрытие напоминает так называемые жидкие обои из текстильно-целлюлозной массы.

— Детские площадки для реновации выбирались по наказам избирателей, которые достались мне от прошлого депутата, — говорит Сергей Конько. — Чтобы детализировать пожелания, мы даже провели на жилмассиве конкурс «Каким я хочу видеть свой двор». Естественно, были там и причудливые, наивные, совсем сказочные идеи, безудержный полет фантазии. Но реалистичные предложения мы воплотим практически все.

По словам Сергея Конько, сейчас в годовых планах на обновление находятся 16 детских площадок. Игровой комплекс во дворе на улице Высоцкого, 41/2 — первый. Такое же безопасное покрытие до конца года получат еще 8 площадок Плющихинского жилмассива. На других обновление будет состоять в пополнении малых форм, игровых элементов. Всего в обновление площадок будут вложены более 7,4 млн рублей.

— Вместе с управляющей компанией мы будем обновлять малые формы, расширять их состав, — делится планами Сергей Конько. — Так что каждая из 16 площадок станет практически новой. В принципе, все детские площадки должны проходить ревизию и профилактику после зимнего сезона, ведь это детский контактный инвентарь, который обязан быть безупречно безопасным. А если площадки еще и в развитии, в динамике существуют, если меняются к лучшему, это очень хорошо воспринимается и детьми, и родителями. На таких сравнительно новых массивах, как Плющихинский, площадки установлены застройщиком и переданы жильцам. Но по мере пользования у людей возникает более детальное их осмысление — им хочется каких-то новых элементов, подрастающие дети хотят новых функций, «продвинутости». «Хочется еще чего-то этакого» — это нормальная эмоция в контакте с таким атрибутом благоустройства. Детская площадка — это не просто малая архитектурная форма, это инструмент физического развития детей — развития ненавязчивого, игрового, увлекательного. Программы благоустройства, действующие в городе, должны касаться не только старого жилого фонда, возведенного в советские времена, элементы благоустройства кварталов, которым по 7-10 лет, тоже нуждаются в «прокачке». Состояние их самих пока относительно беспроблемно, а вот благоустройство стоит улучшать.

Такая аранжировка детских площадок достаточно нетипична для спальных жилмассивов, прежде она ассоциировалась лишь с застройкой бизнес- и комфорт-класса.