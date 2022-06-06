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Губернатор поручил чиновникам провести проверку спортплощадок

  • 06/06/2022, 14:48
Автор:
новости Новосибирска
Для обеспечения детской безопасности.

Глава региона Андрей Травников озвучил ряд поручений руководителям исполнительной власти в районах, ответственным за детскую безопасность. Первый блок касается спортивных объектов, в частности, футбольных ворот на стадионах с открытым доступом. Напомним, что в конце прошлой недели упавшие ворота стали причиной гибели подростка в Искитимском районе.

новости Новосибирской области

Ворота на тот свет. Состояние спортивных площадок требует серьезной проверки

Казалось бы, риски падения ворот для нас известны, говорит губернатор. Но очередной раз произошла трагедия. Более того, череда подобных событий прошла по всей стране. Поэтому уважаемые мэры, главы, руководители органов власти, ответственные за безопасность: нужно провести все профилактические мероприятия в отношении тех же пресловутых ворот. Если ворота капитальные, они должны быть капитально закреплены. Если ворота временные, они должны быть из лёгких конструкций.

Помимо ворот, руководителям на местах предстоит обследовать и стройки, куда также могут проникнуть дети и причинить себе вред.

Ещё одно поручение касается несанкционированных палаточных лагерей, в которых организуется детский отдых.

Отдельно отмечу появление несанкционированных мест летнего отдыха, заявляет глава региона. Уважаемые главы, вы прекрасно знаете, что происходит у вас на территории. Поэтому просьба обмениваться информацией с Роспотребнадзором, Министерством соцразвития, Министерством образования, правоохранительными органами, если на вашей территории появляются подозрительные лагеря, где собираются дети для отдыха, и проверять, насколько это официально. Риск подобных объектов тоже высок.

3 июня прокурор Новосибирской области Яков Хорошев поручил территориальным прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в организациях и на объектах спорта.

— Анализ информации свидетельствует о росте в 2022 году количества случаев гибели детей на территории региона от внешних причин, — поясняли в прокуратуре.

Напомним, что, по информации Министерства социального развития Новосибирской области, на территории региона для летнего отдыха детей предполагается работа шести официально разрешённых палаточных лагерей. Эти лагеря будут работать в формате тематических смен —  спортивных, патриотических и так далее. Всего в области действуют 66 организаций загородного отдыха детей.

 

Ранее редакция сообщала, что прокуратура выявила подделку протоколов голосования жителей многоквартирных домов. 

Фото областной прокуратуры

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : общество дети безопасность


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