Губернатор поручил чиновникам провести проверку спортплощадок

Глава региона Андрей Травников озвучил ряд поручений руководителям исполнительной власти в районах, ответственным за детскую безопасность. Первый блок касается спортивных объектов, в частности, футбольных ворот на стадионах с открытым доступом. Напомним, что в конце прошлой недели упавшие ворота стали причиной гибели подростка в Искитимском районе.

Ворота на тот свет. Состояние спортивных площадок требует серьезной проверки Казалось бы, риски падения ворот для нас известны, — говорит губернатор. — Но очередной раз произошла трагедия. Более того, череда подобных событий прошла по всей стране. Поэтому уважаемые мэры, главы, руководители органов власти, ответственные за безопасность: нужно провести все профилактические мероприятия в отношении тех же пресловутых ворот. Если ворота капитальные, они должны быть капитально закреплены. Если ворота временные, они должны быть из лёгких конструкций.

Помимо ворот, руководителям на местах предстоит обследовать и стройки, куда также могут проникнуть дети и причинить себе вред.

Ещё одно поручение касается несанкционированных палаточных лагерей, в которых организуется детский отдых.

— Отдельно отмечу появление несанкционированных мест летнего отдыха, — заявляет глава региона. — Уважаемые главы, вы прекрасно знаете, что происходит у вас на территории. Поэтому просьба обмениваться информацией с Роспотребнадзором, Министерством соцразвития, Министерством образования, правоохранительными органами, если на вашей территории появляются подозрительные лагеря, где собираются дети для отдыха, и проверять, насколько это официально. Риск подобных объектов тоже высок.

3 июня прокурор Новосибирской области Яков Хорошев поручил территориальным прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в организациях и на объектах спорта.

— Анализ информации свидетельствует о росте в 2022 году количества случаев гибели детей на территории региона от внешних причин, — поясняли в прокуратуре.

Напомним, что, по информации Министерства социального развития Новосибирской области, на территории региона для летнего отдыха детей предполагается работа шести официально разрешённых палаточных лагерей. Эти лагеря будут работать в формате тематических смен — спортивных, патриотических и так далее. Всего в области действуют 66 организаций загородного отдыха детей.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура выявила подделку протоколов голосования жителей многоквартирных домов.