Губернатор поручил чиновникам провести проверку спортплощадок

Глава региона Андрей Травников озвучил ряд поручений руководителям исполнительной власти в районах, ответственным за детскую безопасность. Первый блок касается спортивных объектов, в частности, футбольных ворот на стадионах с открытым доступом. Напомним, что в конце прошлой недели упавшие ворота стали причиной гибели подростка в Искитимском районе.
Помимо ворот, руководителям на местах предстоит обследовать и стройки, куда также могут проникнуть дети и причинить себе вред.
Ещё одно поручение касается несанкционированных палаточных лагерей, в которых организуется детский отдых.
— Отдельно отмечу появление несанкционированных мест летнего отдыха, — заявляет глава региона. — Уважаемые главы, вы прекрасно знаете, что происходит у вас на территории. Поэтому просьба обмениваться информацией с Роспотребнадзором, Министерством соцразвития, Министерством образования, правоохранительными органами, если на вашей территории появляются подозрительные лагеря, где собираются дети для отдыха, и проверять, насколько это официально. Риск подобных объектов тоже высок.
3 июня прокурор Новосибирской области Яков Хорошев поручил территориальным прокурорам организовать проверки соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в организациях и на объектах спорта.
— Анализ информации свидетельствует о росте в 2022 году количества случаев гибели детей на территории региона от внешних причин, — поясняли в прокуратуре.
Напомним, что, по информации Министерства социального развития Новосибирской области, на территории региона для летнего отдыха детей предполагается работа шести официально разрешённых палаточных лагерей. Эти лагеря будут работать в формате тематических смен — спортивных, патриотических и так далее. Всего в области действуют 66 организаций загородного отдыха детей.
Ранее редакция сообщала, что прокуратура выявила подделку протоколов голосования жителей многоквартирных домов.
Фото областной прокуратуры
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