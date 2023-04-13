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Фестиваль «Электронный берег» впервые включен в нацпроект по туризму

  • 13/04/2023, 14:02
Автор:
фестиваль Электронный берег
Федеральное софинансирование на его проведение уже получено.

Проходящий на берегу Обского моря молодёжный фестиваль «Электронный берег» в этом году пройдёт на федеральном уровне с участием не менее 25 тысяч гостей. Впервые мероприятие вошло в нацпроект по развитию туризма. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— «Электронный берег» проходит в Новосибирской области достаточно давно, это знаменитое мероприятие, рассказывает Решетников. Ростуризм объявил конкурс на событийные мероприятия. Мы подавали заявки на несколько мероприятий, пытались включить всё, даже «Технопром». Но понятно, что под туризм больше подошёл «Электронный берег». Ожидаем около 25 тыс участников.

В настоящее время, как сообщает министр, Новосибирская область уже получила федеральную субсидию в 6 млн на проведение «Электронного берега». Всего на фестиваль необходимо порядка 25 – 30 млн руб.

Федеральное правительство поддерживает такие событийные мероприятия, как раз связанные со сферой туризма, комментирует Лев Решетников. Это мероприятие происходит на берегу водохранилища, привлекает большое количество жителей. Такую программу запустил «Ростуризм». Это дополнительная поддержка, чтобы повысить качество мероприятия.

Как сообщает туристический портал Новосибирской области, фестиваль «Электронный берег» пройдёт 5 августа на территории парка отдыха «Звезда». Гостям предложат разные локации с развлечениями: виндсерфинг, сапсерфинг, кроссфит, воркаут, йога, прыжки на блоб, скалодром, неньютоновская жидкость, надувная полоса препятствий, боссабол, бампербол, квест, интересные спикеры, мастер-классы на сцене, dance battle, pole dance, воздушные полотна и кольца, аквагрим, батут и геймзона.

По информации регионального Минэкономразвития, на территории Новосибирской области в 2023 году будут реализованы 45 региональных проектов по 11 направлениям, на их исполнение направлено 45,1 млрд рублей, из которых 17,4 млрд рублей средства федерального бюджета, 27,7 млрд рублей средства областного бюджета Новосибирской области. Новосибирская область ежегодно входит в топ-10 субъектов РФ по объему финансирования мероприятий нацпроектов.

 

Ранее редакция сообщала, какой ещё масштабный молодёжный фестиваль федерального уровня запланирован в Новосибирске.

Фото группы фестиваля Электронный берег в соцсети ВКонтакте, автор Kirill Gromov

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Рубрики : Власть Туризм

Регионы: Российская Федерация Новосибирская область

Теги : фестиваль Электронный берег национальный проект Туризм Лев Решетников господдержа туризма


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