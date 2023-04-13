Ни один экс-сотрудник новосибирской IKEA не стоит на бирже труда

— История с IKEA была у всех на слуху, и мы ее внимательно отслеживали. Это было самое крупное высвобождение персонала в регионе: компания уволила около 450 человек и только 9 ушли по сокращению, — сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов.
По его словам, рынок Новосибирска поглотил всех сотрудников IKEA. В настоящее время ни один экс-работник компании не стоит на бирже труда.
— Сотрудники IKEA — хорошо востребованный персонал на рынке Новосибирска, так как наша экономика отличается торгово-промышленной направленностью. Речь идет о продавцах, кладовщиках. Они все быстро трудоустроились, — говорит чиновник.
По его словам, трудовых конфликтов не было. Компания предложила сотрудникам хорошие условия расторжения договора с сохранением соцпакета, ДМС до конца года. По 9 работникам, которые ушли по сокращению, ситуацию проверяла трудовая инспекция, права сотрудников в этих случаях также не были нарушены.
Шведская Ingka Group владеет сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега». Поиск покупателей Ingka Group начала в 2023 году. В компании отмечали, что намерены продать более чем 2 млн кв. м недвижимости в РФ, включая торговые центры «Мега» и площади магазинов IKEA.
Ранее редакция сообщала, что с российского рынка уходит Leroy Merlin.
Фото редакции
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