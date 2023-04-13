Рекламодателям

Ни один экс-сотрудник новосибирской IKEA не стоит на бирже труда

  • 13/04/2023, 14:13
Ни один экс-сотрудник новосибирской IKEA не стоит на бирже труда
Самое крупное высвобождение персонала в Новосибирске прошло без нарушений.

— История с IKEA была у всех на слуху, и мы ее внимательно отслеживали. Это было самое крупное высвобождение персонала в регионе: компания уволила около 450 человек и только 9 ушли по сокращению, — сообщил на пресс-конференции заместитель министра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов.

По его словам, рынок Новосибирска поглотил всех сотрудников IKEA. В настоящее время ни один экс-работник компании не стоит на бирже труда.

— Сотрудники IKEA — хорошо востребованный персонал на рынке Новосибирска, так как наша экономика отличается торгово-промышленной направленностью. Речь идет о продавцах, кладовщиках. Они все быстро трудоустроились, — говорит чиновник.

По его словам, трудовых конфликтов не было. Компания предложила сотрудникам хорошие условия расторжения договора с сохранением соцпакета, ДМС до конца года. По 9 работникам, которые ушли по сокращению, ситуацию проверяла трудовая инспекция, права сотрудников в этих случаях также не были нарушены.

кто займет место IKEA

Глава новосибирского Минпромторга Андрей Гончаров рассказал, что будет с площадкой IKEA

Напомним, IKEA в Новосибирске закрылась больше года назад — 4 марта 2022 года. Глава Минпромторга Новосибирской области Андрей Гончаров отмечал, что площадку компании в Новосибирске планируют продавать одним лотом.

Шведская Ingka Group владеет сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега». Поиск покупателей Ingka Group начала в 2023 году. В компании отмечали, что намерены продать более чем 2 млн кв. м недвижимости в РФ, включая торговые центры «Мега» и площади магазинов IKEA.

Ранее редакция сообщала, что с российского рынка уходит Leroy Merlin

Фото редакции

449

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : сотрудники IKEA IKEA ушла из России


Спецоперация на Украине

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
фестиваль Электронный берег

Фестиваль «Электронный берег» впервые включен в нацпроект по туризму

Федеральное софинансирование на его проведение уже получено.
Читать статью >>
надежный застройщик

«Первый на Есенина» — комфортная локация для жизни

Транспортная доступность и близость парковой зоны — новый стиль жизни, в котором гармонично соединены город и природа.
Читать статью >>
депутаты на спецоперации

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию

Речь о бывшем министре соцразвития и действующем депутате Заксобрания Ярославе Фролове.
Читать статью >>
льготная ипотека

Новостройки в Новосибирске за три года действия льготной ипотеки подорожали на 68%

Доля доступных по программе квартир — на 24% .
Читать статью >>

Актуальный разговор

уполномоченный по правам предпринимателей

Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Пандемия и санкции заставили государство и бизнес по-другому взглянуть друг на друга.
Все материалы
Лента новостей

Организация, занимающаяся поставкой медизделий, оштрафована на 1 млн в Новосибирской области

13/04/2023, 15:24

«Новосибдорстрой» будет строить мост в Купинском районе

13/04/2023, 15:13

Прокуратура заявила о росте преступности среди мигрантов в Новосибирской области

13/04/2023, 15:09

Новосибирская область получила 13 новых мобильных ФАПов

13/04/2023, 15:05
Популярное

Что необходимо знать о новых правилах призыва

13/04/2023, 09:50

Роспотребнадзор в Новосибирске: Wildberries обязан вернуть деньги за «доставку» некачественных товаров

12/04/2023, 17:01

Родные умершего директора Новосибирского крематория заказали его роботизированную копию

12/04/2023, 14:03
Новости компаний

ВТБ составил рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин

13/04/2023, 11:18

Банк Уралсиб предлагает кредиты для бизнеса под зонтичное поручительство Корпорации МСП

13/04/2023, 10:39

Новосибирская область за пять лет совершила рывок в развитии связи

12/04/2023, 15:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска