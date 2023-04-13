«Первый на Есенина» — комфортная локация для жизни

Локация и инфраструктура имеют значение

ГК «Первый строительный фонд» приступила к строительству второго дома жилого комплекса «Первый на Есенина», первую очередь которого планирует сдать в этом году. Он расположен в одном из самых благоприятных для проживания районов Новосибирска — Дзержинском, на улице Есенина, и состоит из двух 17-этажных домов.

Локация жилого комплекса максимально комфортна для жизни, ведь он расположен внутри квартала, в стороне от шумных дорог и одновременно близко к центру города — это одна из лучших транспортных развязок Новосибирска. Отсюда легко прокладывать маршруты в любую точку мегаполиса как на автомобиле, так и на общественном транспорте. В шаговой доступности от ЖК находятся автобусные остановки «Национальная» и «Есенина», неподалеку — станция метро «Золотая Нива».

По версии портала «НашДом.РФ», «Первый на Есенина» имеет индекс доступности 10/10. Развитая инфраструктура и природное разнообразие — преимущества данного микрорайона: школы, детские сады, поликлиника, супермаркеты, фитнес-центры, детский развлекательный комплекс «Зона гравитации», библиотека, кинотеатр «Горизонт» и т.д. Все самое необходимое — рядом.

Уникальный парк на пороге жилого комплекса

Современные исследования показывают, что единение с природой способствует снижению уровня тревожности, беспокойства, а также снятию стресса. Жители «Первого на Есенина» смогут отвлечься от городской суеты и постоянных забот в парке «Каменка», который расположен в непосредственной близости. Вход в этот уникальный «оазис в мегаполисе» находится буквально у порога микрорайона. Обустройство парка мэрия города планирует завершить уже в 2023 году, его площадь составит 18 га. Здесь будут организованы зоны отдыха с навесами для пикника и беседками для отдыха у реки, детские площадки и площадки для настольных игр. Кроме того, тут появится многофункциональная зона для культурных мероприятий. Есть где отдохнуть, весело провести время с друзьями и семьей или побыть в одиночестве.

Комфорт и гармония в каждом метре

Главный принцип концепции жилого комплекса — комфорт и эргономика пространства. Согласно проекту в домах на каждом этаже расположены 10 квартир. Покупателям на выбор представлены двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 98 кв.м, с высотой потолков 2,7 м. При схожем количестве комнат можно выбрать квартиру с видом по своему вкусу: с более спокойным видом во двор или видом на город, с солнечным лучами в квартире в первой половине дня или во второй.

Есть в «Первом на Есенина» и уникальные предложения! Например, не самая привычная деталь планировки квартир в Новосибирске — окно в ванной комнате. Оно, как и зеркало, визуально увеличивает площадь помещения. Кроме того, в солнечном свете даже самый простой интерьер будет смотреться выигрышно.

Для любителей экзотики на первых этажах домов квартиры с еще одной редкой опцией для Сибири — террасами. Здесь можно заниматься спортом и йогой, накрыть стол для дружной семьи, уединиться с книгой или организовать настоящие джунгли в теплое время года. На террасе место найдется каждому.

Интерьеры холлов ЖК выполнены в современном экостиле с применением качественных, экологичных и безопасных отделочных материалов. Зонирование и эргономика, удобная навигация, доступная среда и места для хранения — все детали выверены, гармоничны и создают атмосферу стильного пространства.

Закрытая территория — гарантия безопасности и уюта

Двор — это начало дома. Благоустроенная придомовая территория с современными и безопасными детскими и спортивными площадками — еще одно преимущество жилого комплекса «Первый на Есенина». Здесь учтены интересы всех жильцов благодаря гармоничной организации пространства, а концепция «двор без машин» гарантирует тишину, безопасность и экологичность. Здесь можно без страха оставить ребенка играть на детской площадке. Кроме того, во дворе предусмотрена зона Wi-Fi, что позволит быть на связи на отдыхе и на работе.

Жилой комплекс «Первый на Есенина» отождествляет целую философию жизни людей. Здесь создается атмосфера домашнего уюта внутри мегаполиса.

Сроки сдачи проекта:

1 очередь – 4 квартал 2023 года!

2 очередь — 3 квартал 2024 года.

Вопросы по проекту и запись на экскурсии по т. 309-23-09.

Выбрать квартиру

Застройщик ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик»

Проектные декларации и разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф

Реклама. Рекламодатель ООО «Строительные решения. Специализированный застройщик»

Иллюстрации предоставлены рекламодателем