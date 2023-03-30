Молодежный фестиваль VK Fest впервые пройдёт в Новосибирске

В День города в Новосибирске состоится масштабная презентация нового парка «Арена», на территории которого предполагается провести всероссийский молодёжный фестиваль VK Fest. Уже есть предварительные договорённости с организаторами фестиваля, который в Новосибирске пройдёт впервые. Об этом вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила на пресс-конференции. По информации с сайта фестиваля, стоимость входного билета составит 900 руб. для взрослых и 250 руб для детей, стоимость лож — от 48 до 72 тыс. руб (Возрастное ограничение — дети до 12 лет могут пройти на территорию фестиваля только в сопровождении родителей либо ответственных лиц. — Ред). Помимо Новосибирска, хозяевами фестиваля также выступят Владивосток, Санкт-Петерург, Сочи и Москва.

— У нас первый раз в Новосибирске здесь будет проходить фестиваль VK Fest, — рассказывает вице-мэр Анна Терешкова. — Мы сейчас уже провели переговоры. Хотим, чтобы участники зашли на эту площадку, её мы позиционируем как молодёжно-рекреационную зону. Такая большая презентация будет уже на День города

По словам вице-мэра, в рамках развития данной территории в 2023 году, в частности, появится скейт-площадка, будет благоустроена прибрежная зона, выполнена подсветка. Кроме того, как ранее анонсировали в мэрии Новосибирска, ко Дню города на территории зелёного пространства, появятся памп-трек и визит-центр.

— Проектом предусмотрено, что на территории парка и прилегающих территориях будут проводиться большие спортивные мероприятия, в том числе марафон и полумарафон, а также мероприятий в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», — сообщал в начале февраля заместитель директора муниципального учреждения «Городские парки» Игорь Долозов в ходе отчета управления по благоустройству общественных пространств об итогах работы в 2022 году. — В перспективе произойдет объединение парка «Арена» и Бугринской рощи через создание благоустроенной рекреационной зоны вдоль реки Обь. Ее рабочее название — «Парк Усть-Тула».

Сегодня концепция «Усть-Тулы» была представлена и одобрена в правительстве Новосибирской области.

Парк «Арена» расположен рядом с новым ледовым дворцом спорта на левом берегу Оби. Был открыт для посещений 25 декабря 2022 года. В перспективе массовый доступ к нему будет обеспечен через станцию метро «Спортивная», открытие которой пока продолжает отодвигаться во времени.

Ранее редакция сообщала о проведении в Новосибирске музыкального молодёжного фестиваля.