Фестиваль снежных скульптур в Новосибирске стал ярким событием начала года

8 января в парке «Арена» состоялось торжественное подведение итогов 25-го международного фестиваля снежной скульптуры на тему «Реки России».

Особенно символично, что фестиваль совпал с юбилеем Арнольда Каца, легендарного дирижёра, чьё имя неразрывно связано с Новосибирском. Музыкальные мотивы, вплетённые в скульптуры, добавили работам особую гармонию и эмоциональность.

Победители фестиваля — команда «Город 7 мостов» — доказали, что их мастерство и креативность находятся на высшем уровне. Их работа, объединившая образы сибирских рек и музыкальные элементы, стала настоящим шедевром.

Не менее впечатляющими были и другие работы. Команда «Остров свободы» из Омска заняла второе место и поразила тонкостью исполнения, а новосибирская команда «PROFIS_ART», которая стала третьей, добавила в свои скульптуры национальный колорит, что сделало их работы уникальными.

Специальный приз мэра Новосибирска Максима Кудрявцева за скульптуру «Лена — большая река» стал заслуженной наградой для команды из Якутска. Их работа передала не только масштаб реки, но и её историческое и культурное значение для России.

Конкурс «СнежНОсибирск» также стал важной частью фестиваля, позволив проявить себя не только профессионалам, но и любителям. Участие семей, детей и молодёжи подчеркнуло, что искусство снежной скульптуры доступно каждому и способно объединять людей разных возрастов и интересов.

Фестиваль снежных скульптур в Новосибирске в очередной раз подтвердил, что это не просто конкурс, а масштабное культурное событие, которое вдохновляет, объединяет и дарит радость всем участникам и зрителям.