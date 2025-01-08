Госдума поддерживает отказ от бакалавриата в отечественных вузах

С 1 сентября 2026 года российские вузы перейдут на обновленную систему высшего образования, что станет шагом к формированию уникального отечественного подхода к качественной подготовке специалистов, заявила депутат Госдумы Яна Лантратова в интервью цифровому изданию RT.

Она отметила, что четырехлетний срок обучения в университетах недостаточен для подготовки квалифицированных кадров. Вопрос активно обсуждался на парламентских слушаниях, где родители и педагоги высказывали критику в адрес Болонской системы, отказ от которой, уверена Лантратова, не создаст трудностей с признанием российских дипломов за границей, если студенты захотят продолжить обучение за рубежом. При этом она подчеркнула, что признание отечественных документов об образовании всегда требовало дополнительных процедур и не происходило автоматически.

Депутат акцентировала внимание на том, что главная цель реформы — подготовка специалистов, которые будут развивать и укреплять нашу страну, оставаясь работать на ее территории.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске студенты мединститута смогут работать фельдшерами на «скорой» бессрочно.