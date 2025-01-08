2025 год будет тяжелым для авторынка РФ

Основные факторы, влияющие на сокращение рынка, — это рост цен на автомобили, снижение доступности автокредитов из-за высокой ключевой ставки (21%) и общее ухудшение экономической ситуации. Прогнозируемое сокращение объема рынка до 1,2–1,43 миллиона автомобилей (по сравнению с 1,59 миллиона в 2024 году) свидетельствует о значительном снижении спроса, отмечают аналитики 32CARS.

Китайские производители, которые в прошлом году заняли 60% рынка, вероятно, сохранят свои позиции благодаря доступным ценам и широкому ассортименту моделей. Однако их доля может несколько сократиться из-за общего падения спроса. Отечественные автопроизводители, чья доля в 2024 году составила 30%, столкнутся с дополнительными трудностями, так как их продукция может оказаться менее конкурентоспособной по сравнению с китайскими аналогами.

Средний возраст автомобилей в нашей стране, достигший 13 лет, говорит о том, что большинство соотечественников предпочитают покупать подержанные машины из-за недоступности новых. Это тренд, который, вероятно, сохранится и в 2025 году, особенно на фоне роста цен и снижения доходов населения.

Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации, что может привести к еще большему сокращению рынка. В таких условиях ключевыми факторами для автопроизводителей станут адаптация к новым экономическим реалиям, снижение издержек и предложение более доступных моделей. Однако в целом рынок, скорее всего, продолжит стагнировать.

Ранее редакция сообщала, что в 2025 году спрос на автокредиты может рухнуть на четверть.