Как получить кредит для развития бизнеса?

А все очень просто: банки и кредитные займы помогают молодым бизнесменам открывать собственный бизнес. Поскольку банки в первую очередь заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве.

Банковские организации идут навстречу малому бизнесу, охотно выдают займы, предлагают невысокие ставки и приемлемые условия для сотрудничества. Вот, например, выдавая кредит для ооо, банки сталкиваются с большими рисками. Так как существует огромная вероятность столкнуться с так называемой «фирмой-однодневкой». Вот поэтому в большинстве случаев кредиты для ООО выдаются под залог или поручительство.

Какой вид кредита можно получить для ООО?

В современном мире юридическим лицам доступна целая линейка различных банковских продуктов. Каждый банк предлагает свои клиентам индивидуальные условия и поощрения, но виды кредитных предложений во всех банках ничем не отличаются друг от друга. Как правило, длительность и сфера деятельности компании влияют на формирование процентной ставки и условий для получения кредита. Получить финансовые средства можно как на открытие нового дела, так и на расширение действующего бизнеса.

Самыми распространенными кредитными продуктами для ООО считаются:

Овердрафт.

Самый популярный вид кредитования на сегодняшний день. Банк предоставляет определенную сумму на счет организации для насущных нужд. Клиент в течение месяца пользуется данными средствами, а после поступления собственных денег на счет списывается потраченная сумма овердрафта.

Займ на финансирование оборотного капитала.

Их существует несколько видов. Разовые кредиты для экстренных случаев или чрезвычайные нужды. И кредиты, которые выдаются на несколько лет для покрытия недостающих финансовых средств.

Для молодого бизнеса предусмотрены различные государственные программы по финансированию. Подобные кредиты выдаются на облегченных условиях.

Каким требованиям должен соответствовать заемщик?

Банковские организации стараются максимально себя обезопасить и снизить возможность невозврата кредитных средств. Поэтому существует целый ряд необходимых требований для компаний заемщиков. Компания обязательно должна быть коммерческим предприятием. Для получения банковской гарантии бизнес должен существовать не меньше полу года. А для получения кредита — не меньше одного года.

Ну и самое главное, что компания обязана стабильно приносить доход. У клиента должна быть идеальная кредитная история, без судебных исков, задолженностей и прочего. Компания не должна быть в состоянии банкротства или ликвидации. Чтобы точно получить кредит для развития бизнеса, компания обаяна подтвердить документально свою платежеспособность.

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