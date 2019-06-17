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Новосибирская область и Республика Татарстан испытают ЦКП «СКИФ» совместно

Разработка программы исследований запланирована на 2019-2020 годы.
  • 17/06/2019, 16:45
Новосибирская область и Республика Татарстан испытают ЦКП «СКИФ» совместно

Новосибирская область и Республика Татарстан договорились о разработке в 2019-2020 годах совместной программы синхротронных исследований в Центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ), сообщили в пресс-службе ПО ЦКП «СКИФ».

— В рамках соглашения о сотрудничестве двух регионов запланирована проработка программы совместных перспективных исследований в ЦКП «СКИФ», а также совместная исследовательская работа на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН). Важно, что договоренности о сотрудничестве с другими регионами заключаются уже сейчас, на стадии проектирования. Это позволит тщательно продумать программу исследований к запуску экспериментальных станций в 2024 году, — отметил руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Яков Ракшун.

В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры

В регионе «упаковывается» документация по 31 объекту научной инфраструктуры

Отмечается, что разработка программы исследований ЦКП «СКИФ» запланирована на 2019-2020 годы. В соглашении предусмотрено участие министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, министерства образования и науки Республики Татарстан, а также промышленных предприятий республики.

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2019-2021 годы подписали 9 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Регионы планируют совместную работу в сферах инвестиций, господдержки малого и среднего бизнеса, исследований в интересах нефтяной отрасли, подготовки кадров для Республики, развитии судоходства, обмена опытом в сферах здравоохранения и культуры.

80% производства по созданию «СКИФ» будет локализовано в Новосибирске

Ранее сообщалось, что Национальная академия наук (НАН) Белоруссии заинтересована в создании и использовании специализированного канала вывода синхротронного излучения ЦКП «СКИФ». Программа совместных исследований в области физики, химии, биологии и материаловедения будет подготовлена к концу 2019 года.

Напомним, проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске – флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», входящий в нацпроект «Наука». Источник синхротронного излучения 4-го поколения с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Запуск первой очереди ЦКП «СКИФ» запланирован на 2024 год, ориентировочная стоимость — 37,1 млрд. рублей.

Фото: Юлия Данилова

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