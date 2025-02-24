Фиктивные объявления о продаже авто обернулись судом для четырех новосибирцев

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о фиктивной продаже автомобилей через интернет. Обвиняемыми по нему проходят четыре новосибирца.

По версии следствия, с августа 2023 по февраль 2024 года они размещали на интернет-площадках фиктивные объявления о продаже автомобилей, а после получения предоплаты переставали выходить на связь с потерпевшими.

— Действиями обвиняемых причинение ущерб 63 жителям нескольких регионов России на общую сумму свыше 1,5 млн рублей, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала, что банда мошенников, обманувших россиян на 16 млн, пошла под суд в Новосибирске. Получив доступ к информации о гражданах России, подавших заявки на получение кредитов посредством интернет-ресурсов, они звонили им под видом сотрудников банков. Жертвами аферистов стали 300 жителей России.