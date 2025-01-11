Банда мошенников, обманувших россиян на 16 млн, пошла под суд в Новосибирске

В Новосибирске под суд пошла банда кредитных мошенников, которые обманным путём похитили у россиян 16 миллионов рублей.

По данным следствия, в период с января по декабрь 2022 года обвиняемые, получив доступ к информации о гражданах России, подавших заявки на получение кредитов посредством интернет-ресурсов, звонили им под видом сотрудников банков. Соучастники сообщали людям заведомо ложные сведения о возможности получения кредитов, под различными предлогами убеждая перечислить денежные средства на их банковские счета. Выступая в качестве операторов «колл-центра» аферисты похитили у 300 потерпевших свыше 16 млн рублей.

— В зависимости от роли и степени участия шестеро жителей Новосибирска обвиняются по статьям «Мошенничество» и «Незаконное хранение оружия. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в суд, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что процесс над обвиняемыми пройдёт в Заельцовском районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что УФСБ ликвидировало в Новосибирске банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн. Злоумышленники вербовали и координировали дропов, а так же руководили курьерами. После задержания троих участников преступной группы силовики продолжили мероприятия по установлению их подельников.