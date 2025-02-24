Новосибирские таксисты против закона о российской сборке автомобилей

В январе 2024 года Государственная Дума одобрила законопроект, которые разрешает региональным властям устанавливать требования к обязательной локализации автомобилей для такси. По документу, степень локализации будут определять в баллах и с 1 января 2026 года она должна быть не менее 2 тысяч, а с 1 января 2028 года — не менее 3 тысяч баллов. Главной целью нововведения парламентарии назвали поддержку отечественного автопрома за счет заказов от таксомоторных компаний.

18 февраля этого года президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин направил президенту РФ письмо, в котором попросил главу государства пересмотреть данный законопроект, рассказал «Коммерсантъ». Он объяснил, что новые требования подходят только для крупных таксопарков, а частным перевозчикам создаст серьезные проблемы. Причины — высокая стоимость новых машин российского производства, ограниченный модельный ряд, недоступность льготного автокредитования и лизинга. Все это делает замену автомобиля на требуемые модели недоступной для большинства таксистов. С этим мнением согласен и глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх.

— Я бы вообще запретил использовать отечественные авто в службе такси. Они очень дорогие в обслуживании. Да и новая машины стоит запредельно. Цены на LADA Largus полной комплектации доходят до двух миллионов. Так за эти деньги у нас можно и китайскую купить. А если брать в самом Китае, то обойдется в полтора, а то и в два раза дешевле. Более девяноста процентов таксистов ездят на иномарках. Пересадить их всех на отечественный автопром просто нереально. Как нереальной и само принятие такого закона, — пояснил эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске средний чек поездок на такси во время новогодних каникул уменьшился на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 405 рублей. Таким образом темпы роста стоимости вызова автомобиля в минувшие новогодние праздники оказались самыми низкими за четыре года.