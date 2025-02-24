Вода в теплосетях Новосибирска позеленеет

24 февраля сотрудники Новосибирской теплосетей компании (НТСК) проверят теплосети Новосибирска на наличие скрытых повреждений. Выявлять дефекты системы будут с помощью органического красителя, который может окрасить сточную воду зелёный оттенок. Об этом сообщили в пресс-службе НТСК.
Первыми могут увидеть зеленую воду новосибирцы, чьи дома подключены к ТЭЦ-5, а чуть позже энергетики проверят ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Данная проверка проводится для выявления возможных утечек и несанкционированных сливов теплоносителя, что впоследствии позволит сократить потери воды.
— На коммуникациях от ТЭЦ-4 подобные испытания провести не удастся. В контуре есть открытые системы теплоснабжения, при которых водоразбор горячей воды происходит непосредственно из теплосети, — пояснили в НТСК.
Окрашивание теплоносителя пройдет с использованием органического красителя «Уранин». Решение применить метод в Новосибирске предложено городу руководством СГК в Москве, пояснили в компании и добавили, что проверка затрагивает только закрытые системы, где циркулирует сетевая вода для отопления.
Добавим, уранин — это хорошо растворимая натриевая соль флуоресцеина, которая имеет сертификат соответствия. Соль безопасна для окружающей среды и человека. Сетевую воду она окрашивает в светло-зеленый цвет. Кроме того, краситель используется в бытовой химии, косметике и медицине. Так что для людей данный состав не представляет опасности.
Ранее редакция сообщала о том, что проект по модернизации ТЭЦ-3 в Новосибирске разрешили приостановить.
Фото предоставлено пресс-службой СГК, автор: Константин Стремоусов.
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