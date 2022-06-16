«В Новосибирске можно было бы сконцентрировать все мусорное машиностроение России»

— Тему создания в Новосибирске экотехнопарка по переработке мусора довольно много лет назад поднял замдиректора Института теплофизики СО РАН Сергей Алексеенко. С тех пор и на региональном, и на федеральном уровне обсуждалось много концепций. 4-5 лет назад в ППК «РЭО» прошел ряд совещаний, и после них были распределены роли между машиностроителями, которые могут создать и произвести оборудование, а также организовать технологические процессы для глубокой переработки мусора. Мы также подписали несколько соглашений о развитии ключевых технологий, но в итоге никаких решений не было принято. До настоящего момента все реформы с оборотом мусора в регионах РФ сводились к реформе оборота денежных средств. В нашем городе это хорошо заметно по ситуации с «мусорной» концессией, вывозом и сортировкой ТКО.

Во время совещаний в РЭО говорили о том, что в России необходимо формировать с нуля концепции двух отраслей промышленности. Первая — это отрасль по переработке ТКО, вторая — по переработке вторичного сырья. Они должны развиваться в связке, так как если полученные из ТКО концентраты не становятся товаром, то они так и остаются мусором. Главная идея была — извлечь из отходов все товарные продукты, в том числе энергию, чтобы осталось как можно меньше отходов, не более 20%, а не 80%, как декларируется сейчас, и отходы должны быть малоопасными или неопасными, то есть IV-V класса опасности. Но это требует формирования единой концепции на уровне государства, и власть должна эту сферу очень жестко контролировать. На уровне частных инициатив такие проекты реализовать невозможно, так как инвесторы не понимают их перспектив. Рынка по продаже сырья, полученного из ТКО, и продукции из него нет.

До настоящего момент все развитие технологий в сфере утилизации и переработки ТКО в Росси шло на уровне копирования западных образцов. Говорить при этом, что у нас нет своих технологий — неправильно. Просто те, кто может предложить лучшие разработки, не видят перспектив их внедрения.

К примеру, мы предложили разработать единую федеральную концепцию переработки мусора, для которой нужно было собрать статистику формирования ТКО и их морфологический состав по всем регионам РФ. Это необходимо для понимания специфики оборудования для сортировки и переработки. После этого — разработать концепцию формирования единых требованиям к технологическим комплексам. Например, за базу взять комплекс на населенный пункт на 100 тысяч и 500 тысяч населения. В полуторамиллионном Новосибирске должно быть три комплекса, рассчитанных на население 500 тысяч. Эти комплексы должны давать максимально глубокую переработку мусора. Но ряд финишных операций, например сортировку пластика по маркам и цветам, нужно перенести в единые центры переработки, которые брали бы в переработку концентраты с Сибирского Федерального округа. В рамках одного города, даже миллионника, такой центр строить нерентабельно. Малые города оснащаются комплексами малой мощности, количество этих комплексов пропорционально численности города. Но глубина переработки малых комплексов может быть ниже, и в этом случае промежуточные продукты переработки направляются на переработку в областные центры.

После создания единой концепции федеральный куратор рынка ТКО сможет четко сформировать техзадания по единицам оборудования, технологическим линиям, а также требования по переработке ТКО по годам для каждого региона и муниципалитета. Если областные власти в субъектах федерации не решают задачи по глубокой переработке мусора, значит, это должен взять на себя федеральный центр. Иначе мы так и будем переливать из пустого в порожнее.

Судя по тому, что «РЭО» планирует создать в Новосибирске пилотный проект экотехнопарка, эта тема все-таки начинает раскачиваться. Надеюсь, что в итоге проект будет реализован. Хотя я считал, что объект имеющий статус технопарка, должен в большей мере объединить разработчиков технологий и оборудования для реализации различных экологических проектов. В изложенной концепции это, скорее, опытный полигон для переработки ТКО. Заниматься переработкой промышленных отходов в рамках такого проекта будет практически невозможно, так как в подавляющем количестве случаев это крупнообъемная переработка, привязанная к месту образования или накопления отходов. Как и невозможно будет заниматься первичной сортировкой коммунальных отходов, опять же по причине больших объемов.

Впрочем, как мне уточнили в «РЭО», вполне возможно и формирование других площадок, где будут размещаться:

— Предприятия, занимающиеся разработкой и отработкой технологий переработки и/или обезвреживания различных видов техногенного сырья. Вопрос о переработке промышленных отходов, которые производятся в больших объемах, сейчас стоит очень остро.

— Предприятия, занимающиеся разработкой и производством экологического оборудования (мусорного машиностроения), аналитического оборудования.

— Полигоны для отработки технологии и тестирования оборудования.

— Лаборатории экологической направленности.

На своем опыте могу сказать, что в промышленности проекты переработки отходов более-менее сейчас идут, так как все начинают считать деньги, а реализация таких проектов приносит прибыль или, наоборот, игнорирование экологических проблем может приносить значительные убытки вплоть до закрытия или лишения лицензий. Мы каждый год реализуем 1-2 таких проекта: по очистке шахтных вод, переработке металлургических шлаков, утилизации особо опасных отходов. Но это актуально далеко не для всех секторов промышленности. Например, от коммуналки таких заказов на рынке ноль.

В любом случае считаю, что проект создания в Новосибирске экотехнопарка очень важен и поможет сдвинуть с мертвой точки вопрос более глубокой переработки отходов и снижения объемов захоронения на полигонах. Правда, тут большую роль будут играть не только подходы, но и личности, которые возглавят процесс в нашем регионе.

В перспективе не исключаю, что в процессе реализации таких проектов в Новосибирске можно было бы сконцентрировать все мусорное машиностроение РФ. У нас для этого есть все: производственные мощности, компетенции и специалисты.