Филармонию возглавил столичный ас арт-менеджмента

Культурному сообществу Новосибирска Александр Бочарников был представлен в Круглом зале Новосибирской филармонии буквально сразу же — в день подписания контракта.

Личность нового директора примечательна сверхплотной профессиональной предысторией: у Бочарникова целый букет вузовских компетенций в разных сферах арт-жизни и насыщенный управленческий опыт. Первое его высшее образование — Государственная архитектурно-строительная академия, потом два образования в сфере культуры: в МГУ (по специальности «Менеджмент в культуре») и в Российском институте театрального искусства по учебной программе «Директор театра». Начинал в 2001-2006 годах главным администратором в Русском академическом оркестре под управлением В.П. Гусева. Потом был директором по развитию в театре «Глобус».

В этот период он, по определению министра культуры Новосибирской области Натальи Ярославцевой, был «душой и драйвером всех Рождественских фестивалей».

— Именно в те годы мы имели на этих фестивалях лучшие премьеры и лучшие коллективы, — отметила Наталья Ярославцева в ходе ознакомительной пресс-конференции.

Предыдущая должность 50-летнего Александра Бочарникова — главный администратор Московского Театра Сатиры, заместитель директора по развитию и по работе со зрителями. В 2016-м Театр Сатиры поставил общемосковский рекорд билетных продаж.

— Это очень важно для нас, поскольку здесь эта тема тоже актуальна. Новосибирской культуре не хватает активного, изобретательного арт-менеджмента, — посетовала Наталья Ярославцева.

Как подчеркнул сам Александр Бочарников, управленческих революций в филармонии не будет, перемены будут, скорее, эволюционными. Но поскольку темпоритм этих перемен планируется плотным, яркость эффекта обещана близкая к революционной. Контрольных точек у процесса две — ближняя — 2022-й (год юбилея Новосибирской области) и дальняя — 2030-й.

— К 2030 году мы должны в три раза увеличить охват населения культурными акциями, — поделилась долгосрочными планами Наталья Ярославцева. — Причем в зачет пойдут не только платные концерты и акции, но и открытые фестивальные форматы. К 2022 году филармония должна удвоить количество концертов.

Будет значительно увеличено число выездных акций, в том числе так называемых шефских концертов — блиц-формата, чья эффективность доказана еще в СССР, но позабылась под спудом чисто коммерческих арт-мероприятий.

— Нужно творчески использовать живой городской контекст, — подчеркнула министр культуры. — Я, например, ансамбль «Insula Magica» легко представляю на выездном концерте в Институте истории, в Академгородке, а не только в филармоническом зале. Гастроли поддержу любые, всем, в любом направлении. Если вы заработаете на дорогу. И привезете из этих поездок своих новых друзей уже к нам на гастроли. Вот, ансамбль Бурханова просится на гастроли в Крым. Замечательно! А из этой поездки пусть привозит творческие дружбы с тамошними коллективами. Которые будут гастролерами уже у нас. Три-два коллектива, например.

Наталья Ярославцева, ставшая фактически альфа-спикером мероприятия, описала Александра Бочарникова еще и как высокомотивированного менеджера.

— Контракт Александра Сергеевича подписан без указания зарплаты, — пояснила она. — Я так и сказала: «Можешь получать хоть 500 тысяч, если солист ансамбля Шаромова будет получать по 100 тысяч».

По словам Натальи Ярославцевой, новосибирской культуре не хватает активного и изобретательного арт-менеджмента. Компетенции нового директора филармонии как раз помогут в этом рывке. Кроме того, с этого учебного года Новосибирский театральный институт начнет готовить продюсеров. Это одно из трех новых направлений вуза. Еще два новых профиля — звукорежиссер и светотехник. Также в Театральном институте отныне появится и собственная аспирантура.

— Наталья Васильевна представила Елену Владимировну Алябьеву, заместителя генерального директора по финансам, — развил монетаристский аспект темы Александр Бочарников. — Это очень опытный управленец, сильный специалист по финансам и экономике. Я считаю, что филармонии повезло.

Как подчеркнула министр, у Новосибирска есть уникальные условия для культурного рывка, для возвращения статуса культурной столицы Зауралья. В том числе и пресловутая мультимодальность, статус транспортного хаба — тоже культ-ресурс.

— Аэропорт Толмачево может предоставлять каждому своему клиенту право 72-часового безвизового присутствия на территории Новосибирска, — поясняет Наталья Ярославцева. — При определенной менеджерской оперативности этот нюанс можно лихо обратить на пользу культуре, устраивая блиц-гастроли звезд, для которых наш город — транзитно-пересадочная точка. Эта транзитность Новосибирска — уникальный шанс на активную, кипучую культурную жизнь! За 72 часа можно договориться о многом, успеть многое. Новые мега-школы — это, к слову, тоже общий культ-ресурс. Потому что эти школы — это еще и 8 концертных площадок, часть из них не уступает полновесным концертным залам по комфорту, акустике и уровню технического оснащения. От 540 до 750 человек — отличные же залы! Так что, коллеги, не говорите мне, что не знаете, где заработать! Сегодня у нас нет никаких ограничений. Кроме одного — креативного. В 2022 — юбилейном — году культурная жизнь региона должна показать многоплановый рост — и качественный, и событийный, и финансовый. На воплощение этих планов осталось чуть больше года.

Фото Михаил Афанасьев