Регион получит 6 млрд рублей на четвертый мост

Федеральные средства в объеме 6 млрд рублей будут направлены на реализацию мероприятий по строительству мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Об этом исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий сообщил на заседании правительства региона.

Еще 2,3 млрд рублей область получит на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)» национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Из них 300 млн рублей предусмотрены на реконструкцию автомобильной дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар (в пред. РФ)» на участке «Новосибирск – Ярково» в Новосибирском районе, 600 млн рублей — на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах областного центра. Кроме того, 1,3 млрд рублей будут направлены Новосибирску в виде субсидий на обеспечение транспортной доступности многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко, а 90 млн рублей — субсидии городу Искитиму на достижение целевых показателей в рамках регионального проекта «Дорожная сеть (Новосибирская область)».

Как сообщает пресс-служба правительства, эти изменения были одобрены на заседании правительства Новосибирской области. В общей сложности общий объем областной госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» на 2020 год увеличится на 8,3 млрд — до 27,7 млрд рублей.

Фото с сайта Группы «ВИС»