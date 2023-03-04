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Филиал Иркутского технического университета предлагают открыть в Усолье-Сибирском

  • 04/03/2023, 14:25
филиал Иркутского технического университета
Если будет заказ на специалистов от промышленных предприятий.

Филиал Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) предлагается открыть в Усолье-Сибирском. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

— Сегодня мы проговорили и про обучение детей. То есть открыть филиал нашего ИРНИТУ здесь. И главное, чтобы сегодня был так называемый заказ от промышленных предприятий, — отметил Кобзев.

Он уточнил, что предложение открыть филиал ИРНИТУ поступило от города.

Как сообщалось, в настоящее время в Усолье-Сибирском проводятся мероприятия по ликвидации накопленного экологического вреда на промышленной площадке бывшего «Усольехимпрома», который был построен в 1936 году и прекратил работу в 2010 году.

На промплощадке началось строительство экотехнопарка «Восток». Кроме того, на территории будет создан современный промышленный кластер — Федеральный центр химии.

Усолье-Сибирское расположено в 70 км к северо-западу от Иркутска, население — около 74 тыс. человек.

 

Ранее редакция сообщала о том, что завершено возведение каркаса кампуса Новосибирского госуниверситета.

Фото c страницы Иркутского национального исследовательского технического университета в «Вконтакте»

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Рубрики : Власть Промышленность Образование

Регионы: Иркутская область

Теги : филиал Иркутского технического университета кадры для промышленности


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