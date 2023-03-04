Омские предприятие переориентировались на Восток

Губернатор Омской области Александр Бурков озвучил направления торгово-экономического сотрудничества Омской области и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба с ссылкой на пленарное заседание конференции «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана» на Красноярском экономическом форуме. В своём выступлении Бурков обратил внимание на то, что Омская область занимает выгодное географическое положение — на пересечении важных железнодорожных магистралей и крупного водного пути — реки Иртыш.

— Таджикистан важен для нас как перспективная площадка для промышленной кооперации, поскольку Омская область — это один из крупнейших российских центров машиностроения, химической и нефтехимической промышленности. В прошлом году товарооборот между Омской областью и республикой вырос более чем в четыре раза. При этом наш потенциал для увеличения объемов взаимной торговли далеко не исчерпан, — подчеркнул Александр Бурков.

По его словам, что омские компании «Смарт» и «Умапро» прорабатывают вопрос о запуске совместных предприятий по производству текстильной продукции с предпринимателями Таджикистана. Также «Омский завод инновационных технологий» готов предложить разработки современного котельного оборудования для промышленных предприятий и объектов социальной сферы республики. Омский научно-производственный центр «Промтех» в рамках переговоров с руководством Таджикских железных дорог представил проект цифровизации железнодорожного транспорта.

— Данная технология позволяет отслеживать жизненный цикл транспортной единицы: с каким качеством она эксплуатируется, с какой степенью надёжности выходит на линию. Особенно это важно для пассажирских составов. Конечно, сама «цифра» не может идти без какой-то технологии, — отметил Александр Семенов, генеральный директор компании «Промтех».

Омский регион, в свою очередь, заинтересован в увеличении поставок овощей и фруктов из Таджикистана. Омская логистическая компания «Зерно Сибири» уже прорабатывает данный вопрос.

Александр Бурков напомнил, что уже в мае стартует прямой авиарейс из Омска в Душанбе. В планах также восстановить авиаперевозки с городами Куляб и Бохтар. Это позволит более комфортно развивать деловые отношения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, также принимавший участие в конференции в режиме онлайн, отметил, что Россию и Таджикистан связывают прочные отношения стратегического партнерства и союзничества. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос на 18% и составил 1,5 млрд долларов. Это рекордный показатель за последние 20 лет.

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