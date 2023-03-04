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Заповедное озеро «расчистили» почти до полного высыхания?

  • 04/03/2023, 15:30
Автор:
озеро Половинное
Ответственные лица заявляют о ликвидации угрозы деградации водоема, общественники — о необходимости привлечения к ответственности.

В результате прошлогодних работ по расчистке озера Половинное в Краснозерском районе, выполнявшихся посредством мини-земснаряда, уровень воды в озере снизился на 1-1,5 метра и до сих пор не восстановлен. Работы проводились в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Об этом в Министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области сообщали в ответ на запрос новосибирского общественника Евгения Митрофанова. Ответ чиновников Митрофанов разместил на своей странице в соцсети.

 Уровень воды не восстановлен до проектных отметок по естественным причинам, связанным с маловодным периодом и минимальной приточностью, говорится в ответе за подписью и.о. министра Алексея Севастьянова в феврале текущего года. Объем и качество работ соответствуют условиям контракта. <…> В результате выполненных работ угроза деградации озера Половинное ликвидирована. Удалены илистые отложения, содержащие органические вещества. Проведена срезка камыша по всему периметру озера.

По словам Севастьянова, оценить способность водоема к самовосстановлению будет возможно после восстановления водности и наполнения озера водой до проектных параметров.

По мнению еще одного новосибирского общественника Владимира Кириллова ситуация с озером может и должна стать поводом для возбуждения уголовного дела в отношении ответственных лиц.

Уничтожить озеро на средства федерального бюджета это надо суметь, комментирует Кириллов. Вопрос: кто понесет наказание, кто выгонял первого подрядчика, почему работы выполнялись не по проекту? Какой жулик из чиновников отказался от авторского надзора проекта, даже криво сделанного? Кто подписывал акты выполненных работ, не соответствующих проекту и объемам?

Напомним, что Владимира Кириллова с администрацией Краснозерского района на протяжении длительного времени связывает «заклятая дружба».

 

Ранее редакция сообщала о факте привлечения к ответственности новосибирского медучреждения за вред, нанесенный водоему.

Фото озера со страницы Евгения Митрофанова «ВКонтакте»

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : сохранение уникальных водных объектов Расчистка водоема высыхание озера


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