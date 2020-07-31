«Филип Моррис Интернэшнл» заплатила в бюджет России более 200 млрд рублей

— Устойчивое развитие является частью бизнес-стратегии нашей компании в России и сфокусировано на четырех направлениях, лежащих в основе нашей концепции «Будущее без сигаретного дыма»: трансформация бизнеса в сторону альтернативных менее вредных продуктов для совершеннолетних потребителей, продвижение эффективной работы, вклад в решение социально значимых вопросов и снижение воздействия на окружающую среду, — заявил Ашок Рам Мохан, президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси.

В ФМИ подчеркнули, что компания активно развивает свой бизнес, инвестирует в российскую экономику, создает новые рабочие места и обеспечивает постоянный доход от акцизов и других налогов в государственный бюджет.

— В 2019 году эта сумма составила 201 миллиард рублей. Объем инвестиций ФМИ в России за последние 25 лет составляет более 2 миллиардов долларов США, — говорится в отчете.

При этом, компания в пятый раз была признана одним из лучших работодателей страны по оценке Института лучших работодателей (Top Employer Institute) и награждена сертификатом Top Employer. Кроме того, за работу в области трудоустройства людей с инвалидностью в 2019 году ФМИ в России стала финалистом премии «HR Brand» в номинации «Равные возможности».

В компании отметили, что ФМИ прошла независимый аудит и получила сертификацию международного фонда EQUAL-SALARY. Сертификация подтверждает, что компания применяет одинаковые принципы оплаты труда в отношении мужчин и женщин и на равных условиях оценивает их профессиональный вклад.

Большое внимание уделяется ФМИ экологии. 97,5% производственных отходов на фабриках идет на дальнейшую переработку, а потребление воды в 2019 году сократилось на 10%

Отчет охватывает деятельность двух аффилированных компаний ФМИ в России: АО «Филип Моррис Ижора» (с филиалом в г. Краснодар) и ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Информация, раскрытая в отчете, представлена за период с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Фото предоставлено пресс-службой компании