Долги за коммуналку растут и у бизнеса, и у населения

С начала 2020 года долги бизнеса за коммунальные услуги увеличились на 49 млн рублей. Населения — на 31 млн. Такие данные в ходе круглого стола, посвященного итогам испытаний теплосетей, привел директор новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков. Совокупная дебиторская задолженность компании на 31 июля составляет 1,7 млрд рублей. По сравнению с началом месяца, она несколько снизилась (на 1 июня — 2 млрд рублей) из-за того, что с энергетиками рассчитались бюджетные организации.

— Сейчас большая часть жителей — в крайне затруднительном финансовом положении. Растет размер задолженности. Люди стараются рассчитываться, но она все равно прирастает, — констатировал председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин.

— Уже месяц, как вступило в законную силу решение суда о необходимости возврата тарифов к исходному прошлогоднему уровню, — говорит общественник. — «Сибэко» является стороной в процессе и подало кассационную жалобу на решение о незаконности повышения и подало на обеспечительные меры. Но судом было отказано в обеспечительных мерах. И теперь ничего не остается, кроме как пересчитывать тарифы, введенные в прошлом году.

При этом, по словам представителя общественников Андрея Гладченко, вопрос о том, не будет ли усугублено и без того непростое положение и бизнеса, и граждан, пока остается открытым. Речь идет о возможном повышении тарифа за тепло. Он напомнил, что судебные разбирательства по этому вопросу продолжаются. АО «Сибэко» (входит в СГК) подала кассационную жалобу на решение суда, запрещающее рост тарифов.

— Могу только сказать, что, в соответствии с законодательством и решениями арбитражного апелляционного суда, при формировании необходимой валовой выручки на 2021 год из нее должна быть изъята сумма, которая была включена в тариф в 2019 году, а именно 202,1 млн рублей, — поясняет Колмаков. — Их просто не включат в очередной тариф. Все, что касается тарифов, в следующем периоде тарифного регулирования либо изымается, либо добавляется, все идет через переначисление. Если что-то лишнее заплатили, то в следующем периоде идет зачисление.

Андрей Колмаков в очередной раз заявил, что «окончательное решение вопроса — за департаментом по тарифам Новосибирской области».

Напомним, что СГК неоднократно заявляла о нехватке средств на ремонт теплосетей Новосибирска. В настоящее время, по информации компании, в год ремонтируются не более 0,7% сетей. При этом, по данным компании, идет рост дефектов по магистральным сетям больших диаметров. Если в прошлом году были выявлены 438, то в текущем — 464, из-за этого финансирование ремонта пришлось увеличить: с 770 до 880 млн. Такая тенденция, по словам Андрея Колмакова, наблюдается последние несколько лет.

Напомним, на минувшей неделе на пресс-конференции министр ЖКХ области Денис Архипов сообщал, что действующий в регионе тариф на тепло «отпугивает» потенциальных инвесторов от проектов в отрасли, так как серьезно увеличивает срок их окупаемости.

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