Финал шоу «Битва экстрасенсов» сняли под Новосибирском

В прошедшие выходные небольшое село в Новосибирской области превратилось в съемочную площадку популярного тв-шоу «Битва экстрасенсов». Народ с удовольствием собрался поглазеть на популярных колдунов страны. Некоторые приехали специально из соседних деревень и города Тогучина.
― Местные жители рассказали о том, что по непонятным причинам в селе горят дома, ― передает «Тогучинская газета».
Сельчане подозревают, что их беды связаны с разгулом нечистой силы и попросили помощи у экстрасенсов. Съемки шли до ночи. Уже в понедельник участники битвы, ведущие и продюсер покинули наш регион.
Предварительно стало известно, что программа выйдет на экраны в следующие выходные.
В финале шоу сейчас осталось четыре участника: Артем Краснов, называющий себя вампиром, обладатель «синей руки» ― Максим Левин, деревенский колдун Александр Саков и белая ведьма Лиза Петрова.
Источник фото: «Тогучинская газета», автор — Константин Штельман.
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