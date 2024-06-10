Застройщики Новосибирска сократили запуск новых проектов

С начала 2024 года застройщики Новосибирской области сократили запуск новых проектов. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ». Процент сокращения в докладе не уточняется.

Для сравнения, в целом по стране в апреле объем строящегося жилья вырос на 10% к прошлогодним показателям и превысил уровень декабря 2019 года.

По данным независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, за 4 месяца 2024 года застройщики Новосибирской агломерации вывели на рынок на 30% меньше квартир, чем в прошлом году.

— Несмотря на снижение объём нового строительства существенно опережает число проданных квартир, что увеличивает затоваренность рынка новостроек региона, — пояснял эксперт.

В Минстрое Новосибирской области сообщали, что в 2024 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв.м жилья. Для сравнения, в 2023 году введено около 3 млн кв метров.

В качестве ключевых рисков застройщики называют рост цен на строительные материалы и дефицит кадров.

Кроме того, в апреле банки выдали новосибирцам почти 11,5 млрд рублей в ипотеку, из них около 20% пришлось на ИЖС. Это в 2 раза меньше, чем в сентябре 2023 года, когда на рынке региона был зафиксирован рекорд жилищного кредитования.

— Мы видим некоторое охлаждение рынка ипотеки. При этом на сегмент первичного жилья по-прежнему приходится около половины объема выдач. Мы рассчитываем, что с июля, после завершения безадресной льготной ипотечной программы, рынок ожидает нормализация, — говорит Евгений Хацкевич, начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России.

Напомним, ранее Сергей Николаев не исключал, что в самом оптимистичном варианте после 1 июля и отмены льготной ипотеки на новосибирском рынке недвижимости можно ожидать снижение продаж на 20%.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, как на новосибирском рынке скажется запрет на строительство малогабаритных квартир.