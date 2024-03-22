Финалистам технологической олимпиады со всей России показали работу угольного разреза в Новосибирской области

Учащиеся 8-11 классов со всей страны — от Санкт-Петербурга до Магадана — посетили «Разрез Колыванский» (входит в Группу «Сибантрацит»). Экскурсия была организована для финалистов школьного трека Национальной технологической олимпиады по направлению «Цифровое месторождение». Им показали, как устроено производство по добыче ценнейшего вида угля — антрацита. Увиденное детей впечатлило.

— Конечно, мы знали, что едем на угольное месторождение. Но даже не догадывались о таких масштабах. Здесь очень красиво, — делится эмоциями Валентина Млтыхян. — Стоя на смотровой площадке, захватывает дух. БЕЛАЗы внизу кажутся просто игрушечными, но, увидев их вблизи, понимаешь, что это настоящие гиганты.

Кроме карьерной техники на разрезе школьники познакомились с автоматизированной системой диспетчеризации, которая позволяет осуществлять контроль работы горнотранспортного оборудования в режиме реального времени. Горному диспетчеру «Разреза Колыванского» школьники задали много вопросов. Полученные знания им пригодятся на практическом этапе олимпиады: в рамках его реализации ученики представят проект системы мониторинга разработки и обеспечения безопасности месторождений в удаленном режиме. Это задание командное. Над проектом работают три специалиста: инженер-электроник, IT-разработчик и геофизик-аналитик. Учащимся необходимо создать датчики мониторинга, систему сбора данных, а также разработать веб-приложение для контроля и оперативного оповещения пользователей.

— Наш профиль направлен на изучение процессов в земле при разработке месторождений, — рассказывает руководитель профиля «Цифровое месторождение», доцент НГУ Антон Дучков. Мы хотим, чтобы он помог воспитать междисциплинарных специалистов, которые смогут работать с датчиками, быть айтишниками и понимать физику. Ведь все это необходимо для того, чтобы организовать безопасное производство и добычу ресурсов. Поэтому нам было очень важно показать им настоящее угольное месторождение, как здесь все устроено. Большое спасибо «Сибантрациту» за предоставленную возможность.

Школьники уверены, что визит на предприятие поможет им успешно выполнить задания олимпиады:

— Мы пообщались с сотрудниками разреза, смогли задать все интересующие нас вопросы. Благодаря этому сложилось четкое понимание дальнейших действий и развития нашего проекта», — говорит участник команды из Санкт-Петербурга Дмитрий Шубинский.

Победителей олимпиады по профилю «Цифровое месторождение» ждут дополнительные баллы к ЕГЭ. Они станут весомым бонусом при поступлении в один из ведущих вузов Новосибирска – НГУ.