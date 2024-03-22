Потепление ожидает жителей Новосибирска в предстоящие выходные

Синоптики различных метеорологических сервисов прогнозируют теплые выходные в Новосибирске.

Так, сервис Яндекс.Погода прогнозирует хорошую погоду уже сегодня, 22 марта. Вечером температура будет около 0 градусов.

В субботу, 23 марта, весь день термометр будет показывать от -1 до +3 градусов. Только ночью наступит небольшая прохлада от -1 до -4 градусов. Отметим, что весь день будет облачно, но с прояснениями. УФ-индекс – 2, что соответствует низкому уровню. Магнитное поле – спокойное.

В воскресенье, 24 марта, утром и днем воздух прогреется до +5 градусов. Вечером термометр будет показывать от -1 до +1 градуса. Днем небо будет облачным, но сквозь облака будет проглядывать солнце, а к вечеру облака немного рассеются. УФ-индекс – 2, что также соответствует низкому уровню. Магнитное поле – спокойное.

По данным Gismetio, в субботу температура будет колебаться от -4 градусов утром до +3 градусов под вечер. Облака затянут небо над Новосибирском. Подчеркивается, что в этот день с часа дня и до семи вечера ветер будет достигать 11 метров в секунду.

В воскресенье ожидается до +4 градусов днем и 0 градусов ночью. В этот день будет ясная погода, и весь день в небе будет солнце.

Ранее редакция сообщала о том, что синоптики назвали реки, которые могут выйти из берегов в Новосибирской области.