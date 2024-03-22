Застройщика отправили в колонию на 5 лет за махинации с деньгами дольщиков в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 49-летнего директора строительной организации Даниила Федорова. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшими причинение ущерба участникам долевого строительства.

По версии следствия, в период с 1 октября 2014 года по 26 марта 2018 года подсудимый, будучи директором строительной организации, заключил с гражданами договоры участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Обь, ул. Геодезическая, строение 7/1, не имея разрешения на строительство многоквартирного дома.

— В дальнейшем многоквартирный жилой дом построен не был. Действиями подсудимого причинен существенный вред правам и законным интересам 39 граждан, ущерб от преступления составил свыше 29 млн рублей, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Суд приговорил Даниила Федорова к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на 2 года.

Он был взят под стражу в зале суда.

Напомним, застройщиком ЖК «Чистое небо» на улице Геодезической в городе Обь являлось ЗАО ИФК «ФинСибИнвест», генеральный подрядчик — ЗАО «ФинСибИнвест-Строй». Планировалось, что дом построят к 4 кварталу 2015 года. Однако, строительство «завершилось на стадии нулевого цикла». Степень строительства здания на сегодняшний день составляет 3,89%, его площадь 12 705,7 кв. метров. По проекту, в жилом доме предусмотрено 18 этажей, 224 квартиры общей площадью 7,87 тыс. кв. метров.

В 2022 году в региональный Минстрой сообщил, что дольщики проблемного объекта оказались в числе тех, кому ППК «Фонд» (Фонд развития территорий) выплатил компенсацию. Право собственности на земельный участок перешло к ППК «ФРТ» на основании определения Арбитражного суда Новосибирской области от 09.06.2022 по делу о банкротстве ЗАО «Инвестиционно-Финансовая Компания «ФинСибИнвест». В отношении компании открыто конкурсное производство.

На днях ФРТ объявил аукцион на право заключения договора переуступки прав аренды на земельный участок с долгостроем площадью 0,4 га (4 160 кв. метров) на ул. Геодезической в городе Обь. Начальная цена лота — 15 млн рублей.

По данным Seldon Basis, ЗАО ИФК «ФинСибИнвест» было учреждено 05.10.1998 года. Уставной капитал — 8,4 тысячи рублей. Компания находится в процессе ликвидации с 29 июля 2021 года. До июня 2021 года учредителями компании числились Олег Арчибасов, Даниил Федоров и Анатолий Носков.

Ранее редакция сообщала, что обманутым дольщикам придется доплатить за жилье около 2 млн рублей в Новосибирске.