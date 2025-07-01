Финалисты проекта «Герои НовоСибири» приступили к обучению в Новосибирске

Тридцать ветеранов и участников СВО — финалистов проекта «Герои НовоСибири» — приступили к очному обучению на базе Сибирского института управления – филиала РАНХиГС. Очный этап включает модули «Государственная политика и система управления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Также предусматривается программа наставничества и стажировок. Общая продолжительность обучения — 502 академических часа.

Губернатор Андрей Травников уверен, что выпускниками проекта заинтересуются органы власти.

— По моему поручению, в администрации всех городских округов, сельских муниципальных округов и районов сейчас вводятся должности заместителей глав по взаимодействию с ветеранами СВО. Мы заинтересованы в том, чтобы система оказания помощи участникам СВО, вернувшимся бойцам, и членам их семей была эффективной, охватывала все жизненные проблемы и ситуации. Нам важно получать обратную связь, чтобы понимать, что нужно скорректировать, — пояснил Андрей Травников.

На первом потоке финалистов проекта будет обкатываться учебная программа, которая будет дополняться с учетом рекомендаций участников.

Вторая группа финалистов приступит к обучению в октябре.

Проект «Герои НовоСибири» входит в федеральную программу «Время героев». Запущена в 2025 году по поручению главы государства Владимира Путина. Цель проекта — помочь ветеранам и участникам специальной военной операции, прошедшим соответствующий конкурсный отбор и обучение, занять руководящие должности в органах власти, государственных, муниципальных предприятиях, учреждениях, принимать участие в политической жизни региона.

Напомним, на внеочередную сессию горсовета Бердска 3 июля вынесен вопрос о внесении изменений в структуру администрации города. В частности, планируется ввести должность шестого заместителя главы Бердска. Он будет отвечать за вопросы специальной военной операции.

Ранее редакция сообщала о том, что 60 кандидатов отобрали в Новосибирской области для участия в проекте «Герои НовоСибири».