Сибирские коллекторы выкупили долги граждан почти на 25 млрд рублей

Профессиональные коллекторские организации (ПКО), зарегистрированные в Сибири, увеличили совокупную чистую прибыль в 2024 году на 27%. Объём налога на прибыль вырос на 23%, сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант».

В Сибирском федеральном округе на 2024 год зарегистрировано 53 профессиональных коллекторских организации, из них 25 — в Новосибирской области.

Совокупные активы всех сибирских коллекторов по итогам 2024 года составили 24,7 млрд рублей и по сравнению с 2023 годом выросли на 34%. Совокупная выручка — 18,5 млрд (+78%), чистая прибыль — 5,3 млрд (+27%). Все коллекторы заплатили в бюджеты своих регионов 1,2 млрд рублей (+23,4%).

Судя по данным, представленных агентством, наиболее активно в прошлом году работали ПКО из Новосибирской области. Активы новосибирских коллекторов в 2024 году составили 12,7 млрд и по сравнению с 2023 годом выросли на 59%. Выручка — 11,7 млрд (+68%), прибыль 2,9 млрд (+69%). Совокупный налог на прибыль, который коллекторы заплатили в бюджет региона, составил 743 млн рублей (+72%).

Самую большую динамику по приросту активов (исключая новичков) в округе показало новосибирское ООО ПКО «Агентство финансовых решений» — 131,8 млн (+548%). По приросту выручки за год лидировало ООО ПКО «Траст» из Иркутской области — 3,6 млрд (+ 59132,7%). По приросту чистой прибыли первое место заняло ООО ПКО «Бустер.ру» из Новосибирской области — 78,7 млн (+73,86,7%).

В аутсайдерах по сокращению активов хакасское ООО ПКО «БВД» — 13,1 млн (-78,4%), по выручке новосибирское ООО «ПКО «Партнер-НСК) — 0 (-72,4%), по чистой прибыли красноярское ООО ПК «Хард» — 0 (-100%).

По данным ЦБ РФ, на начало 2025 года просроченный розничный портфель жителей СФО достиг 156,9 млрд рублей (+16% к январю 2024-го), с января по апрель 2025-го она выросла ещё на 15%, превысив 179 млрд рублей.

— Полагаем, по итогам 2025 года на фоне роста просроченной задолженности компании по итогам 2025-го существенно нарастят выплаты в региональные бюджеты, — отметил Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу поправки в федеральный закон, запрещающие анонимное общение кредиторов с должниками. Кроме того, они скорректируют взаимодействие ПКО, МФО и кредитных организаций с операторами сотовой связи.

Ранее редакция сообщала о том, что просрочка по ипотеке в Новосибирской области в 2025 году выросла на 80%. Кроме того, темп роста неплатежей ИП в регионах Сибири принял массовый характер. Эксперты ожидают рост числа банкротств предпринимателей.